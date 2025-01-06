Görsel içerik pazarında yeni dönem! Getty ve Shutterstock birleşiyor mu?
Getty Images ve Shutterstock'un, ABD görsel içerik pazarında dengeleri değiştirebilecek bir birleşme için görüştüğü iddia edildi. İki devin hisse değerleri yükselişe geçerken, anlaşmanın gerçekleşip gerçekleşmeyeceği belirsizliğini koruyor.
ABD merkezli lisanslı görsel içerik sağlayıcısı Getty Images Holdings, en büyük rakibi Shutterstock ile olası bir birleşmeyi değerlendirmeye aldı.
Anlaşmanın olasılıkları inceleniyor
Bloomberg’in konuya yakın kaynaklardan aldığı bilgilere göre, Getty, ABD'deki en büyük iki lisanslı görsel içerik sağlayıcısını bir araya getirebilecek bir anlaşmanın olasılıklarını inceliyor. Görüşmelerin devam ettiği belirtilirken, kaynaklar Getty'nin bu birleşmeden vazgeçebileceği ihtimalinin de bulunduğunu söylüyor.
Şirketlerin piyasa değerleri
Hisse senedi piyasalarında, cuma günü Getty Images hisseleri yüzde 13 artarak 2,39 dolara ulaştı ve şirketin piyasa değeri 983 milyon dolar oldu. Shutterstock ise yüzde 7,9'luk bir artışla 31,47 dolara çıktı ve yaklaşık 1,1 milyar dolarlık piyasa değerine ulaştı.