Görsel içerik pazarında yeni dönem! Getty ve Shutterstock birleşiyor mu?

ABD merkezli lisanslı görsel içerik sağlayıcısı Getty Images Holdings, en büyük rakibi Shutterstock ile olası bir birleşmeyi değerlendirmeye aldı.

Anlaşmanın olasılıkları inceleniyor

Bloomberg’in konuya yakın kaynaklardan aldığı bilgilere göre, Getty, ABD'deki en büyük iki lisanslı görsel içerik sağlayıcısını bir araya getirebilecek bir anlaşmanın olasılıklarını inceliyor. Görüşmelerin devam ettiği belirtilirken, kaynaklar Getty'nin bu birleşmeden vazgeçebileceği ihtimalinin de bulunduğunu söylüyor.

Şirketlerin piyasa değerleri

Hisse senedi piyasalarında, cuma günü Getty Images hisseleri yüzde 13 artarak 2,39 dolara ulaştı ve şirketin piyasa değeri 983 milyon dolar oldu. Shutterstock ise yüzde 7,9'luk bir artışla 31,47 dolara çıktı ve yaklaşık 1,1 milyar dolarlık piyasa değerine ulaştı.