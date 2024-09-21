Gözler bu kez de büyüme verilerinde: Küresel Piyasalarda Fed'in faiz indirimi sonrası pozitif hava

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 4 yıl aradan sonra gerçekleştirdiği 50 baz puanlık faiz indirimi sonrası pozitif bir seyir izlemeye devam ediyor. Bu gelişme, "yumuşak iniş" ihtimaline yönelik beklentilerin yeniden güçlenmesini sağladı. Özellikle ABD ekonomisine dair verilerin ışığında resesyondan kaçınılabileceği yönündeki beklentiler, piyasalardaki risk iştahını artırdı.

Faiz indirimi ve ekonomik görünüm

Fed, politika faizini yüzde 4,75-5,00 aralığına düşürerek ekonomiyi destekleme yolunda önemli bir adım attı. Fed Başkanı Jerome Powell, yaptığı açıklamada enflasyona yönelik risklerin azalırken, istihdam piyasasındaki aşağı yönlü risklerin arttığını vurguladı. Fed projeksiyonları, 2025 yılına kadar enflasyonun yüzde 2,1 seviyesine gerileyeceğini öngörüyor.

ABD piyasaları ve faiz indiriminin etkileri

ABD ekonomisinin güçlü bir görünüm sergilediği belirtilirken, büyüme tahmini 2023 yılı için yüzde 2,1’den yüzde 2’ye indirildi. Bununla birlikte, iş gücü piyasasının eski "aşırı ısınmış" yapısından uzaklaştığı ve enflasyon baskılarının azaldığı ifade ediliyor. ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 3,72 seviyesine yükselirken, altının ons fiyatı da tarihi rekor seviyelere yaklaştı.

Avrupa piyasaları ve faiz politikaları

Avrupa borsaları, Fed’in faiz indirim kararının ardından genel olarak pozitif bir seyir izledi. İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini yüzde 5’te sabit tutarken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkilileri ise yıl sonuna kadar faiz indirimine gidilebileceğine dair açıklamalarda bulundu.

Asya piyasalarında yükseliş trendi

Japonya Merkez Bankası’nın (BoJ) faiz oranlarını sabit tutma kararı, Asya borsalarında pozitif bir etki yarattı. Çin’de ise sanayi üretimindeki beklentilerin altında kalan artışa rağmen piyasalar genel olarak yükseliş kaydetti.

Yurt içi piyasalarda pozitif seyir

Türkiye’de Borsa İstanbul (BIST 100) endeksi, haftayı yüzde 2,22’lik bir artışla tamamladı. TCMB’nin politika faizini sabit tutma kararı sonrası piyasalarda olumlu bir hava hakim. Analistler, BIST 100 endeksinde 10.000 puan seviyesinin direnç noktası olduğunu belirtiyor.