Gözler enflasyonda

TL teşvik paketi sonrası 18.4 tarihi zirvesinden 10'a doğru sert düşüş yaşayan ve ardından iki yönlü dalgalanma gösteren dolar/TL 2021 yılını 13 seviyesinin üzerinde tamamlarken, kur yeni yıla 13.90 seviyelerini test ederek başladı.

Piyasalar yeni yılın ilk haftasına önemli veri akışıyla başlıyor. Merakla beklenen aralık ayı enflasyonu saat 10.00'da belli olacak. Piyasa anketlerinde aylık bazda yüzde 9'a yakın artışın beklendiği TÜFE'nin TL'deki rekor değer kaybının birikimli etkisiyle yıllık bazda 19 yılın zirvesi olan yüzde 30.6'ya ulaşması bekleniyor.

İşçi, memur ve emeklilere yapılacak zam oranlarında belirleyici olan 2021'in 6 aylık enflasyon rakamı, TÜİK’in açıklayacağı aralık ayı verisiyle netleşecek. Artışta esas alınacak enflasyon verisi, milyonlarca kişinin gelirini doğrudan ve dolaylı etkileyecek.

2021 yılına ait dış ticaret verileri de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ticaret Bakanı Muş'un katılacağı toplantı ile duyurulacak.

Yurt içinde izlenecek diğer veri ise İSO İmalat Sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verisi olacak. Kasım ayında Endeks 52 seviyesinde gelmişti.

2022 yüksek oranlı zamlarla başladı. Yeni yılda bazı ürün ve hizmetlerin fiyatlarına yüzde 100’ün üzerinde zam yapıldı. Elektrik ücretlerinde artış, tüm tüketici gruplarında vergi ve fonlar dahil olmak üzere yüzde 52 ile yüzde 130 arasında gerçekleşti. BOTAŞ tarafından yayımlanan tarifeye göre, Ocak ayındaki bedellerde, konutlar için olan ücret yüzde 25, sanayi aboneleri için yüzde 50 ve elektrik üretim amaçlı kullananlarda yüzde 15 zam yapıldı. İstanbul Boğazı’ndaki iki köprüde 13,25 TL olan tek geçiş, iki yönde ayrı ayrı 8,25 TL’ye çıkarıldı, böylece gidiş-geliş yüzde 26 zamla 16,50 TL’ye çıktı. Avrasya geçişi 53, Yavuz Selim 19, Osmangazi 184.5 TL oldu. Araç muayene ücretleri yüzde 36 oranında artırıldı. 1 Ocak 2022'den itibaren geçerli olan yeni tarifeyle 372 TL olan muayene ücreti 507 TL'ye çıktı.