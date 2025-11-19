Gözler faiz indirimine ışık tutacak olan Fed tutanaklarında

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 28–29 Ekim tarihli toplantısına ilişkin tutanaklar bugün yayımlanacak. Fed, söz konusu toplantıda politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 3,75–4,00 aralığına çekmişti.

Son aylarda gelen veriler, enflasyonun ocaktan bu yana görülen en yüksek düzeye çıktığını ve yaklaşık beş yıldır Fed'in yüzde 2'lik hedefinin üzerinde seyrettiğini gösteriyor. Buna karşılık işgücü piyasasında belirgin bir yavaşlama ve hanehalkı gelir beklentilerinde gerileme dikkat çekiyor. Bu tablo, Fed içinde "indirimlerin ekonomi üzerinde baskı yaratacak kadar yetersiz kalması" ile "enflasyon hâlâ yüksekken fazla gevşeme yapılması" arasında bir denge tartışmasını gündeme taşıyor.

Kurulda görüş ayrılığı

Kurul üyeleri arasında farklı görüşler öne çıkıyor. Michelle Bowman, Stephen Miran ve Christopher Waller, ek gevşeme adımları gerektiğini savunurken; Alberto Musalem, Jeffrey Schmid ve Susan Collins daha temkinli bir tutumla aralık toplantısında duraksama mesajı veriyor.

Eylül ayında yayımlanan ekonomik projeksiyonlara göre, üyeler arasındaki bölünme de dikkat çekiciydi: 10 üye Aralık ayında bir indirim beklerken, 9 üye faizin sabit bırakılacağını öngörmüştü.

Piyasa beklentisi

CME FedWatch verilerine göre yatırımcılar, Aralık ayında faiz indirimi ihtimalini yüzde 48,9 olarak fiyatlıyor. Bugün yayımlanacak tutanakların, yılın son toplantısı öncesinde hangi eğilimin ağır bastığını ortaya koyması bekleniyor.