Gözler Fed kararında: Petrol fiyatları yükselişin ardından geriledi

Petrol fiyatları, önceki seanstaki sert yükselişin ardından 29 Temmuz Salı sabahı itibarıyla hafif geriledi. ABD ile Avrupa Birliği arasında sonuçlanan yeni ticaret anlaşmasının etkileri sindirilirken, piyasalar yaklaşan Fed faiz kararı öncesinde temkinli bir görünüm sergiliyor.

Brent ham petrol vadeli işlemleri 8 sent (yüzde 0,11) düşüşle 69,96 dolara, ABD Batı Teksas tipi ham petrol (WTI) ise 12 sent (yüzde 0,2) düşüşle 66,59 dolara geriledi. Hatırlanacağı üzere her iki gösterge de önceki seansta yüzde 2'nin üzerinde yükselmiş, Brent petrol 18 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Ticaret savaşı riski şimdilik rafa kalktı

Yeni anlaşmaya göre, ABD’nin AB’den ithal ettiği ürünlerin çoğuna yüzde 15’lik gümrük vergisi uygulanacak. Bu oran, daha önce gündeme gelen sert tarifelere kıyasla düşük kaldı. Anlaşma, taraflar arasında daha büyük bir ticaret çatışmasını şimdilik önlemiş görünüyor.

Ancak analistler, bu tarifelerin yine de Euro Bölgesi büyümesini baskılayabileceğine dikkat çekiyor. ANZ analistleri, “Bu düzenlemeler, doğrudan bir resesyon yaratmayabilir ancak ekonomik büyüme üzerinde ciddi baskı oluşturabilir” değerlendirmesinde bulundu.

750 milyar dolarlık enerji taahhüdü şüpheli

Anlaşma kapsamında, AB'nin ABD’den 750 milyar dolarlık enerji alımı ve ABD'nin AB’ye 600 milyar dolarlık yatırım yapması hedefleniyor. Ancak piyasa uzmanları bu taahhütlerin tamamının karşılanmasının zor olduğunu düşünüyor.

Fed kararı öncesi piyasalarda temkinli hava

Yatırımcılar şimdi ABD Merkez Bankası’nın (Fed) iki gün sürecek toplantısına odaklandı. Politika faizinin sabit tutulması beklenirken, enflasyondaki yavaşlamaya bağlı olarak Fed’in güvercin bir ton kullanabileceği değerlendiriliyor.

Trump’tan Rusya’ya sert uyarı

Jeopolitik cephede ise tansiyon yeniden yükseliyor. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya’ya yeni bir ültimatom vererek, Ukrayna’daki savaşın 10 ila 12 gün içinde sona erdirilmemesi halinde daha sert yaptırımların gündeme geleceğini belirtti.

Piyasalarda bu gelişmeler dikkatle takip edilirken, petrol fiyatlarının önümüzdeki günlerde Fed kararı ve jeopolitik gelişmelere bağlı olarak yön bulması bekleniyor.