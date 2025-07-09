Gözler Fed'de: Bugünkü tutanaklar, faiz indirimi sinyali verebilir

ABD Merkez Bankası (Fed), 17-18 Haziran tarihlerinde gerçekleştirdiği politika toplantısına ilişkin tutanakları bu akşam TSİ 21.00’de yayımlayacak. Söz konusu metin, yatırımcılar için faiz indirimi sürecinin ne kadar yakın olduğuna dair önemli sinyaller taşıyabilir.

Haziran ayındaki toplantıda Fed, faiz oranlarını beklentiler doğrultusunda yüzde 5,25 - yüzde 5,50 aralığında sabit tutmuş, ancak yıl sonuna kadar iki faiz indirimi sinyali vermişti. Şimdi ise piyasalar, bu indirimin zamanlamasına odaklanmış durumda.

“Bekle-Gör” aşaması bitiyor mu?

ABD’de çekirdek enflasyon dört ay üst üste beklentilerin altında kaldı. Bu durum, Fed’in sıkı para politikası sürecini sonlandırabileceğine dair beklentileri güçlendirdi. Fed üyelerinden bazıları da Temmuz ayında bir faiz indiriminin masada olabileceğini belirtmişti. Ancak güçlü gelen Haziran istihdam raporu, bu seçeneğin büyük ölçüde rölatif olarak masadan kalkmasına yol açtı.

Piyasalarda şu anda Temmuz toplantısında faizlerin sabit kalma olasılığı yüzde 95, Eylül ayında ise bir indirim olasılığı yüzde 63 seviyesinde fiyatlanıyor.

Powell tarafsızdı, tutanaklar daha net olabilir

Analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası düzenlediği basın toplantısındaki tarafsız tonu hatırlatarak, tutanakların bu duruşun arka planına ışık tutabileceğini belirtiyor. Citi analistlerine göre tutanaklar, Powell’ın açıklamalarına kıyasla daha yumuşak bir mesaj içerebilir.

Komite içindeki bölünme öne çıkabilir

Haziran ayındaki nokta grafiği (dot plot), Fed komitesi içindeki ciddi görüş ayrılıklarını gün yüzüne çıkarmıştı. Bazı üyeler bu yıl içinde iki faiz indirimi beklerken, bazıları hiçbir indirimi öngörmedi.

Morgan Stanley analistleri, bu bölünmenin arkasındaki nedenlerin tutanaklarda görülebileceğini düşünüyor. Daha şahin üyeler, artan işsizlik beklentilerine veya ticaret politikalarının (özellikle tarifelerin) enflasyon üzerindeki etkisini izlemek için daha fazla zamana ihtiyaç duyduklarını belirtebilir.

Şahin seslerin etkisi sınırlı olabilir

Özellikle Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack gibi daha şahin seslerin, faiz oranlarının uzun süre yüksek kalması gerektiği yönündeki görüşlerinin tutanaklara yansıması bekleniyor. Ancak analistler, bu görüşlerin büyük ihtimalle uç örnekler olarak aktarılacağı görüşünde.

Citi uzmanları, metnin çoğu Fed yetkilisinin faiz indiriminin Eylül ayında başlayabileceğini düşündüğünü teyit edeceğini öngörüyor. Bu da yatırımcılar için beklenen dönüm noktasının Eylül olacağına dair güçlü bir sinyal anlamına gelebilir.