Gözler Fed'in eylül tutanaklarında: İki indirim sinyali gelecek mi?

Piyasa katılımcıları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl için öngördüğü iki faiz indirimi yolunda ilerleyip ilerlemediğini görmek amacıyla bu akşam açıklanacak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) tutanaklarına odaklandı.

9 üye bir veya daha az indirimin yeterli olacağı görüşünde

16-17 Eylül'de yapılan toplantının tutanaklarında, Fed yetkililerinin faiz oranlarını yüzde 4,00-yüzde 4,25 aralığına çektiği ve yıl sonuna kadar iki indirim daha planlandığına dair değerlendirmelerin yer alması bekleniyor. Geçtiğimiz ay açıklanan projeksiyonlarda 10 yetkili, bu yıl iki indirim yapılması gerektiğini belirtirken, 9 üye ise bir veya daha az indirimin yeterli olacağı görüşünü dile getirmişti.

Tutanaklar, yetkililerin faiz politikası ve gelecekteki indirim beklentilerine ilişkin daha net ipuçları verebilir. Enflasyonun ocaktan bu yana en yüksek seviyesinde bulunduğu, yaklaşık beş yıldır Fed'in yüzde 2'lik hedefinin üzerinde seyrettiği, işgücü piyasasının ise zayıflama eğilimi gösterdiği belirtiliyor. Aynı dönemde gelir artışı beklentilerinin de 2021'den bu yana en düşük seviyelere gerilediği kaydediliyor.

Piyasalar faiz indirimi bekliyor

Piyasalarda faiz indirimine ilişkin beklentiler güçlü seyrediyor. CME FedWatch verilerine göre yatırımcılar, kasım toplantısında faiz indirimi olasılığını yüzde 95, aralık ayında ise yeni bir indirimin gerçekleşme ihtimalini yüzde 81 olarak fiyatlıyor.

Fed Başkanı Jerome Powell, eylül toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Bunu bir risk yönetimi indirimi olarak düşünebilirsiniz" ifadelerini kullanmıştı.