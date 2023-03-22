Gözler Fed'in faiz kararında: Masada iki ihtimal var...

Insight Investment yöneticilerinden Brendan Murphy, Fed'in dün başlayan ve bugün sona erecek FOMC toplantısında faizi değiştirmemek ile 25 baz puan artırmak arasında bir seçim yapacağını ve kararın ikincisinden yana olacağını öngördüğünü söyledi.

"FOMC üyelerinin faizin 25 baz puan artırılması kararı alacağını düşünüyoruz, ancak zor bir karar olacak" diye konuşan Murphy, sadece enflasyon verisine bakıldığında Fed'in 25 baz puan artırım yapmasının büyük olasılık olduğunu, ancak son piyasa oynaklığının faiz artırımlarına ara vermek için bir fırsat da olabileceğini vurguladı.

MUFG Bank ise bugün sona erecek Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısı ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın basın toplantısında yapılacak açıklamaların ABD dolarında yönü belirleyeceğini ifade etti.

ABD bankacılık sektöründe yaşanan sorunların Fed Başkanı Jerome Powell'ı ifadelerini yumuşatmaya yöneltmesi halinde ABD dolarının baskı altında kalabileceğini belirten MUFG Bank analisti Derek Halpenny, "Powell, daha incelikli bir mesaj verebilir ve faiz artırım döngüsünün sonuna yaklaşıldığına işaret edebilir" dedi.

Halpenny, Powell'ın enflasyon ile mücadelenin devam ettiğine vurgu yapmasının ise, önceden olduğu gibi iletişim rezonansı yaratmasını beklemediklerini de vurguladı.

Gün içinde son 5 haftanın en düşük seviyesi olan 102,978'e kadar gerileyen Dolar Endeksi şu sıralarda düne göre yüzde 0,2 kayıpla 103,056'dan işlem görüyor.

CME FedWatch'da Fed'in bugün federal fon faizini 25 baz puan artırması olasılığı yüzde 90,8 olarak gösteriliyor. Faizin değişmeyerek yüzde 4,50-4,75 seviyesinde kalması olasılığı ise yüzde 9,2.