Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCBM faiz düşürecek mi?

Gözler Merkez Bankası’nda: Yılın 7. faiz kararı açıklanacak
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, bugün Fatih Karahan başkanlığında toplanacak. Eylül ayında politika faizini yüzde 43’ten 40,5’e indiren Merkez Bankası’nın, ekim toplantısında da 100 baz puanlık yeni bir indirim yapması bekleniyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), bugün yılın yedinci faiz kararını açıklayacak.
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanacak kurulun kararı saat 14.00’te duyurulacak. Eylül ayındaki toplantıda, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 43’ten yüzde 40,5’e çekilmişti.
Ekonomistlerin ekim ayına ilişkin beklentileri, faiz indiriminin süreceği yönünde. Ankete katılan ekonomistlerin medyan tahmini, politika faizinin 100 baz puan düşürülerek yüzde 39,5’e indirilmesi yönünde oluştu.
Beklentiler, yüzde 39 ile yüzde 40,5 arasında değişiyor. Yıl sonu politika faizi tahminlerinin medyanı ise yüzde 37,5 seviyesinde bulunuyor.