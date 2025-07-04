Gözler Merkez'de, beklenti en az 250 baz puan indirim

Haziran ayı enflasyon ve­risi beklentilerin altın­da geldi. Buna göre, ha­ziran ayında TÜFE aylık bazda yüzde 1,37 artarken, yıllık enf­lasyon yüzde 35,05 seviyesine geriledi. Haziran ayındaki enf­lasyon rakamları sonrası göz­ler Türkiye Cumhuriyet merkez Bankası ‘TCMB) Para Politikası Kurulu’nun 24 Temmuz’da ya­pacağı toplantıya çevrildi. Uz­manlar Merkez Bankası’nın po­litika faizinde 250 baz puanlık ilk indirime gitme olasılığının yüksek olduğuna dikkat çekiyor.

“Doğal gaz zammı ve ÖTV artışları baskı oluşturur”

QNB Baş Ekonomisti ve DÜN­YA Gazetesi yazarı Hasan Erkin Işık, haziran ayındaki olumlu enflasyon görünümünün, Tem­muz ayındaki fiyat artışlarıyla bir ölçüde kesintiye uğrayabi­leceği uyarısında bulundu. Işık, “Temmuz itibarıyla geçerli ola­cak şekilde doğalgaz fiyatlarına yapılan yüzde 24.6 oranındaki artışın, aylık manşet enflasyona 0.42 puan katkı yapacağını he­saplıyoruz.

Buna ek olarak, özel tüketim vergilerinde altı ayda bir yapılan otomatik güncelleme de, özellikle akaryakıt ve tütün ürünleri fiyatları üzerinde ila­ve yukarı yönlü baskı oluştura­caktır. Bu gelişmeler, aylık enf­lasyonda geçici bir hızlanmaya yol açabilecek olsa da, döviz ku­runun istikrarlı seyri ve mevcut ılımlı talep koşulları ile çekirdek enflasyon dinamiklerinde an­lamlı bir bozulma öngörmüyo­ruz. Bu çerçevede, yıl sonu enf­lasyon tahminimizi yüzde 28 se­viyesinde korumaktayız” dedi.

“Parasal koşullar bir süre daha sıkı kalmalı”

Bu doğrultuda, 24 Tem­muz’daki PPK toplantısında fa­iz indirimlerine başlanması ola­sılığı oldukça kuvvetlendiğinin görüldüğünü ifade eden Işık şun­ları söyledi:

“Piyasada daha yüksek oran­lar da konuşuluyor olsa da, bize göre TCMB’nin 250 baz puanlık bir indirimle temkinli bir yak­laşım sergilenmesi daha uygun olacaktır. Yeni başlayacak bir fa­iz indirim döngüsünde yapılacak ilk indirim, sonraki adımların hı­zı ve büyüklüğü açısından da be­lirleyici olacaktır.

Beklentilerin hızlı bir indirim sürecine dönüş­mesi, finansal koşullarda ani bir gevşemeye yol açarak ekonomi­de hedeflenen yavaşlama süre­cinin erkenden tersine dönmesi­ne neden olabilir. Son dönemde enflasyon eğiliminde gözlenen iyileşmeye rağmen, halen düşük enflasyon seviyelerinden uzak olmamız, parasal koşulların bir süre daha sıkı kalması gerektiği­ne işaret etmektedir."

“Enflasyon sürpriz yapmaya devam edecek”

Bluebay Varlık Yönetimi Gelişen Piyasalar Kıdem­li Stratejisti Timothy Ash de Hazine ve Maliye Bakanı Meh­met Şimşek’in planının çalıştı­ğını, TCMB’nin son faiz artırımlarının ekono­mik aktiviteyi frenle­meye başladığına işa­ret etti. Ash, “Türki­ye’de enflasyonun tahminlerden da­ha yavaş seyret­mesi faiz indi­rimi beklentilerini destekliyor. Enflasyon aşağı yönlü sürpriz yapmaya devam edecek” diye ko­nuştu.

Ekonomist Haluk Bürümcek­çi ise enflasyonda ana eğilimin son aylarda düşüş eğilimine geç­tiğini söyledi. Bu doğrultuda, yı­lın kalan döneminde kurlar, üc­retler, yönetilen fiyatlar ve emtia fiyatlarında şok bir gelişmenin gözlenmemesi durumunda enf­lasyonun 2025 sonunda yüz­de 30 seviyelerine gerileyebile­ceğini belirten Bürümcekçi, gı­da enflasyonunun işlenmemiş ve işlenmiş gıda grubunu aşağı çektiğini ifade etti. Bürümcek­çi, TCMB’nin 24 Temmuz’da­ki PPK toplantısında politika faizinde indirimlerine 250 baz puan ile başlaması olasılığının yüksek olduğunu belirte­rek, yurtiçi ve küre­sel risklere karşı bu toplantıda da faiz koridorunu asi­metrik şekilde korunması olası­lığının bulundu­ğunu belirtti.