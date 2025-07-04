Gözler Merkez'de, beklenti en az 250 baz puan indirim
Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından gözler 24 Temmuz’da yapılacak Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısına çevrildi. Uzmanlar, TCMB’nin PPK toplantısında politika faizinde indirimlerine 250 baz puan ile başlaması olasılığının yüksek olduğuna dikkat çekti.
Haziran ayı enflasyon verisi beklentilerin altında geldi. Buna göre, haziran ayında TÜFE aylık bazda yüzde 1,37 artarken, yıllık enflasyon yüzde 35,05 seviyesine geriledi. Haziran ayındaki enflasyon rakamları sonrası gözler Türkiye Cumhuriyet merkez Bankası ‘TCMB) Para Politikası Kurulu’nun 24 Temmuz’da yapacağı toplantıya çevrildi. Uzmanlar Merkez Bankası’nın politika faizinde 250 baz puanlık ilk indirime gitme olasılığının yüksek olduğuna dikkat çekiyor.
“Doğal gaz zammı ve ÖTV artışları baskı oluşturur”
QNB Baş Ekonomisti ve DÜNYA Gazetesi yazarı Hasan Erkin Işık, haziran ayındaki olumlu enflasyon görünümünün, Temmuz ayındaki fiyat artışlarıyla bir ölçüde kesintiye uğrayabileceği uyarısında bulundu. Işık, “Temmuz itibarıyla geçerli olacak şekilde doğalgaz fiyatlarına yapılan yüzde 24.6 oranındaki artışın, aylık manşet enflasyona 0.42 puan katkı yapacağını hesaplıyoruz.
Buna ek olarak, özel tüketim vergilerinde altı ayda bir yapılan otomatik güncelleme de, özellikle akaryakıt ve tütün ürünleri fiyatları üzerinde ilave yukarı yönlü baskı oluşturacaktır. Bu gelişmeler, aylık enflasyonda geçici bir hızlanmaya yol açabilecek olsa da, döviz kurunun istikrarlı seyri ve mevcut ılımlı talep koşulları ile çekirdek enflasyon dinamiklerinde anlamlı bir bozulma öngörmüyoruz. Bu çerçevede, yıl sonu enflasyon tahminimizi yüzde 28 seviyesinde korumaktayız” dedi.
“Parasal koşullar bir süre daha sıkı kalmalı”
Bu doğrultuda, 24 Temmuz’daki PPK toplantısında faiz indirimlerine başlanması olasılığı oldukça kuvvetlendiğinin görüldüğünü ifade eden Işık şunları söyledi:
“Piyasada daha yüksek oranlar da konuşuluyor olsa da, bize göre TCMB’nin 250 baz puanlık bir indirimle temkinli bir yaklaşım sergilenmesi daha uygun olacaktır. Yeni başlayacak bir faiz indirim döngüsünde yapılacak ilk indirim, sonraki adımların hızı ve büyüklüğü açısından da belirleyici olacaktır.
Beklentilerin hızlı bir indirim sürecine dönüşmesi, finansal koşullarda ani bir gevşemeye yol açarak ekonomide hedeflenen yavaşlama sürecinin erkenden tersine dönmesine neden olabilir. Son dönemde enflasyon eğiliminde gözlenen iyileşmeye rağmen, halen düşük enflasyon seviyelerinden uzak olmamız, parasal koşulların bir süre daha sıkı kalması gerektiğine işaret etmektedir."
“Enflasyon sürpriz yapmaya devam edecek”
Bluebay Varlık Yönetimi Gelişen Piyasalar Kıdemli Stratejisti Timothy Ash de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in planının çalıştığını, TCMB’nin son faiz artırımlarının ekonomik aktiviteyi frenlemeye başladığına işaret etti. Ash, “Türkiye’de enflasyonun tahminlerden daha yavaş seyretmesi faiz indirimi beklentilerini destekliyor. Enflasyon aşağı yönlü sürpriz yapmaya devam edecek” diye konuştu.
Ekonomist Haluk Bürümcekçi ise enflasyonda ana eğilimin son aylarda düşüş eğilimine geçtiğini söyledi. Bu doğrultuda, yılın kalan döneminde kurlar, ücretler, yönetilen fiyatlar ve emtia fiyatlarında şok bir gelişmenin gözlenmemesi durumunda enflasyonun 2025 sonunda yüzde 30 seviyelerine gerileyebileceğini belirten Bürümcekçi, gıda enflasyonunun işlenmemiş ve işlenmiş gıda grubunu aşağı çektiğini ifade etti. Bürümcekçi, TCMB’nin 24 Temmuz’daki PPK toplantısında politika faizinde indirimlerine 250 baz puan ile başlaması olasılığının yüksek olduğunu belirterek, yurtiçi ve küresel risklere karşı bu toplantıda da faiz koridorunu asimetrik şekilde korunması olasılığının bulunduğunu belirtti.