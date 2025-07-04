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Gözler Merkez'de, beklenti en az 250 baz puan indirim

Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından gözler 24 Temmuz’da yapılacak Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısına çevrildi. Uzmanlar, TCMB’nin PPK toplantısında politika faizinde indirimlerine 250 baz puan ile başlaması olasılığının yüksek olduğuna dikkat çekti.

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Gözler Merkez'de, beklenti en az 250 baz puan indirim
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Haziran ayı enflasyon ve­risi beklentilerin altın­da geldi. Buna göre, ha­ziran ayında TÜFE aylık bazda yüzde 1,37 artarken, yıllık enf­lasyon yüzde 35,05 seviyesine geriledi. Haziran ayındaki enf­lasyon rakamları sonrası göz­ler Türkiye Cumhuriyet merkez Bankası ‘TCMB) Para Politikası Kurulu’nun 24 Temmuz’da ya­pacağı toplantıya çevrildi. Uz­manlar Merkez Bankası’nın po­litika faizinde 250 baz puanlık ilk indirime gitme olasılığının yüksek olduğuna dikkat çekiyor.

“Doğal gaz zammı ve ÖTV artışları baskı oluşturur”

QNB Baş Ekonomisti ve DÜN­YA Gazetesi yazarı Hasan Erkin Işık, haziran ayındaki olumlu enflasyon görünümünün, Tem­muz ayındaki fiyat artışlarıyla bir ölçüde kesintiye uğrayabi­leceği uyarısında bulundu. Işık, “Temmuz itibarıyla geçerli ola­cak şekilde doğalgaz fiyatlarına yapılan yüzde 24.6 oranındaki artışın, aylık manşet enflasyona 0.42 puan katkı yapacağını he­saplıyoruz.

Buna ek olarak, özel tüketim vergilerinde altı ayda bir yapılan otomatik güncelleme de, özellikle akaryakıt ve tütün ürünleri fiyatları üzerinde ila­ve yukarı yönlü baskı oluştura­caktır. Bu gelişmeler, aylık enf­lasyonda geçici bir hızlanmaya yol açabilecek olsa da, döviz ku­runun istikrarlı seyri ve mevcut ılımlı talep koşulları ile çekirdek enflasyon dinamiklerinde an­lamlı bir bozulma öngörmüyo­ruz. Bu çerçevede, yıl sonu enf­lasyon tahminimizi yüzde 28 se­viyesinde korumaktayız” dedi.

Gözler Merkez'de, beklenti en az 250 baz puan indirim - Resim : 1

“Parasal koşullar bir süre daha sıkı kalmalı”

Bu doğrultuda, 24 Tem­muz’daki PPK toplantısında fa­iz indirimlerine başlanması ola­sılığı oldukça kuvvetlendiğinin görüldüğünü ifade eden Işık şun­ları söyledi:

“Piyasada daha yüksek oran­lar da konuşuluyor olsa da, bize göre TCMB’nin 250 baz puanlık bir indirimle temkinli bir yak­laşım sergilenmesi daha uygun olacaktır. Yeni başlayacak bir fa­iz indirim döngüsünde yapılacak ilk indirim, sonraki adımların hı­zı ve büyüklüğü açısından da be­lirleyici olacaktır.

Beklentilerin hızlı bir indirim sürecine dönüş­mesi, finansal koşullarda ani bir gevşemeye yol açarak ekonomi­de hedeflenen yavaşlama süre­cinin erkenden tersine dönmesi­ne neden olabilir. Son dönemde enflasyon eğiliminde gözlenen iyileşmeye rağmen, halen düşük enflasyon seviyelerinden uzak olmamız, parasal koşulların bir süre daha sıkı kalması gerektiği­ne işaret etmektedir."

“Enflasyon sürpriz yapmaya devam edecek”

Bluebay Varlık Yönetimi Gelişen Piyasalar Kıdem­li Stratejisti Timothy Ash de Hazine ve Maliye Bakanı Meh­met Şimşek’in planının çalıştı­ğını, TCMB’nin son faiz artırımlarının ekono­mik aktiviteyi frenle­meye başladığına işa­ret etti. Ash, “Türki­ye’de enflasyonun tahminlerden da­ha yavaş seyret­mesi faiz indi­rimi beklentilerini destekliyor. Enflasyon aşağı yönlü sürpriz yapmaya devam edecek” diye ko­nuştu.

Ekonomist Haluk Bürümcek­çi ise enflasyonda ana eğilimin son aylarda düşüş eğilimine geç­tiğini söyledi. Bu doğrultuda, yı­lın kalan döneminde kurlar, üc­retler, yönetilen fiyatlar ve emtia fiyatlarında şok bir gelişmenin gözlenmemesi durumunda enf­lasyonun 2025 sonunda yüz­de 30 seviyelerine gerileyebile­ceğini belirten Bürümcekçi, gı­da enflasyonunun işlenmemiş ve işlenmiş gıda grubunu aşağı çektiğini ifade etti. Bürümcek­çi, TCMB’nin 24 Temmuz’da­ki PPK toplantısında politika faizinde indirimlerine 250 baz puan ile başlaması olasılığının yüksek olduğunu belirte­rek, yurtiçi ve küre­sel risklere karşı bu toplantıda da faiz koridorunu asi­metrik şekilde korunması olası­lığının bulundu­ğunu belirtti.

 

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL