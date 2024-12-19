Gözler Merkez'in faiz kararında: Ekonomistler, 150 baz puanlık indirim bekliyor

Piyasalar merakla Merkez Bankası'ın 26 Aralık Perşembe günü açıklanacak faiz kararına odaklandı. Ekonomistler ise 2025 Ocak ayında beklenen faiz indirimini öne çekti. Ekonomistlerin katıldığı anketlerden Merkez'in ilk indirmi aralıkta yapacağı görüşü çıktı.

Foreks Haber'in TCMB beklenti anketine katılan 25 ekonomistin 7'si gösterge faizin 150 baz puan, 7'si 250 baz puan, 4'ü 200 baz puan, 4'ü ise 100 baz puan indirileceğini öngördü. 3 ekonomist ise haftalık repo faizinin yüzde 50,00 seviyesinde sabit bırakılacağını savundu.

Faiz indirimi beklentisi güçlendi

Ekonomistler ilk faiz kararının aralık ayında ve 150 baz puan indirim yönünde olacağını tahmin ediyor. Bir önceki anket döneminde de ilk faiz kararının Ocak ayında ve 250 baz puan indirim yönünde olacağı tahmin edilmişti. 25 ekonomistten 22'si bu ayki toplantıda, 2'si Ocak 2025 tarihinde, 1'i ise Şubat 2025 tarihidne faiz indirimi beklentisini dile getirdi. İndirim beklentileri ise 100 baz puan ile 250 baz puan arasında oluştu.

2025'de faiz artırımı beklenmiyor

"2025 yılında faiz indirimi bekliyor musunuz?" sorusuna yanıt veren 23 ekonomistin tamamı "evet" yanıtını verdi. "2025 yılında faiz artırımı bekliyor musunuz?" sorusunu yanıtlayan 16 ekonomistin tamamı ise "hayır" cevabını verdi.

2025 yıl sonuna ilişkin medyan tahmin yüzde 30,00 seviyesinde oluşurken, beklenti aralığı yüzde 40,00 ila yüzde 28,00 bandında oluştu. Geçen ayki ankette beklenti yüzde 30,00 seviyesinde gerçekleşirken, beklenti aralığı yüzde 40,00 ile yüzde 26,00 bandında oluşmuştu.

17 analistin yıl sonu tüketici fiyatları endeksi beklentisi ise yüzde 45,20 olarak gerçekleşti. TÜFE'ye ilişkin maksimum beklenti yüzde 46,00, minimum beklenti ise yüzde 45,00 seviyesinde gerçekleşti. Bir önceki anket döneminde yıl sonu enflasyon beklentisi 45,00 seviyesinde oluşmuştu. Yıl sonuna ilişkin tahmin aralığı ise yüzde 47,50 ile yüzde 43,30 aralığındaydı.

Ekonomistlerin 2025 sonuna ilişkin TÜFE beklentileri ise yüzde 28,00 artışa işaret etti. Geçen ayki ankette beklentiler yüzde 26,80 artış yönünde gerçekleşmişti.

Ekonomistler ne diyor?

İş Portföy Araştırma Bölüm Müdürü Hande Şekerci, Aralık ayında Merkez Bankası’nın politika faizini 150 baz puan indirmesini beklediklerine değinerek, "Merkez Bankası mart ayında politika faizini 5 puan artırımla yüzde 50 seviyesine çekmiş, daha önce çift yönlü +/- 150 baz puan olan faiz koridorunu genişleterek gecelik borçlanma faizini yüzde 47, borç verme faizini ise yüzde 53 olarak belirlemişti. Bu toplantıda faiz indiriminin başlamasıyla birlikte, TCMB’nin faiz koridorunu da daraltması ihtimali olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

Hande Şekerci, koridorun yeniden politika faizinin etrafında; simetrik 150 baz puan olarak belirlenebileceğine dikkat çekti ve "Yani politika faizinde 150 baz puanlık indirimle, gecelik borçlanma faizinin yüzde 47, borç verme faizinin de yüzde 50 olarak belirlenmesini bekliyoruz." dedi.

Son dönemde piyasadaki likidite ve Merkez Bankası’nın fonlama gelişmelerine bakıldığında; nisan-eylül başı arasında ortalama fonlama maliyetinin bazı günlerde koridorun üst bandına yakın bir seviyede oluştuğunun görüldüğünü hatırlatan Şekerci, faiz kararı ve enflasyon beklentileri ile ilgili olarak şunları söyledi:

"10 Eylül’den itibaren fonlama maliyeti tam politika faizine eşit seviyede oluşuyor ve uzun bir süredir piyasada TL likidite fazlası devam ediyor. Faiz koridorunun alt bandının değişmemesi, piyasanın fazla TL likiditesindeki konumu da düşünüldüğünde bir alt sınır görevi görebilir ve faiz indirimlerinin ihtiyatlı başlamasına da destek olabilir.

Manşet TÜFE enflasyonunun mevsimsellikten arındırılmış son 3 aylık ortalaması kasım itibarıyla yüzde 2,7 seviyesinin altından sınırlı bir artışla yüzde 2,74 oldu, çekirdek-C’de ise bu gösterge yüzde 2,66’da sabit kaldı. Budanmış enflasyon hesabında da son dönemde bir miktar dirençli seyir olması, bize göre faiz indirimlerinin temkinli başlamasını gerektiriyor. Yıllık enflasyonun ocak ayında yüzde 42 civarında oluştuktan sonra ilk çeyreği yüzde 39 seviyesinde bitirmesini bekliyoruz. TCMB de bu dönemde bazı aylarda enflasyon görünümüne de bağlı olarak faiz indirimlerine ara verebilir. Yılsonunda politika faizinin yüzde 31’e düşeceğini değerlendiriyoruz." diyerek görüşlerini aktardı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı, 26 Aralık Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak.