Gözler Moody's'in kararında... Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (19 Temmuz Güncel Döviz Kuru)
19 TEMMUZ ANLIK DÖVİZ KURU: Küresel piyasalarda gözler uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in beklenen Türkiye değerlendirmesine çevrildi. Moody's'in kararı öncesinde dolar ve Euro'daki son durum merak ediliyor. Dolar, 33 TL seviyesinin üzerinde seyrediyor. Peki, dolar ve Euro fiyatları ne kadar? İşte 19 Temmuz'da dolar ve Euro'daki son durum...
Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faizleri sabit tutma kararı sonrası gözler Bugün uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye'nin notu ve görünümünü değerlendirmesine çevrildi.
Yükseliş eğiliminde hareket eden dolar kuru, 33 TL seviyesinin üzerine tutundu. Dolar/TL şu dakikalar itibarıyla yüzde 19 yükselişle 33,1399 seviyesinden işlem görüyor.
Aynı dakikalarda Euro/TL 36,1137 seviyesinde hareket ediyor.
Moody’s Türkiye'nin kredi notunu saat kaçta açıklayacak?
Moody's'in Türkiye'nin notu ve görünümünü değerlendirmesi bekleniyor. Saat 23:30'dan sonra açıklanması beklenen kararda not artışı beklentisi yüksek.