Gözler, tam kapanmada hesaplanan mayıs enflasyonunda

TÜİK, merakla beklenen mayıs enflasyonunu sabah 10:00'da açıklayacak. 7 aydır yükseliş eğilimini koruyan enflasyonun mayısta da hız kesmeyeceği görüşü hakim. Nisan ayında yüzde 17,14’e yükselen TÜFE'nin mayıs ayında yüzde 17,25 ile yeni bir tepe yapacağı düşünülüyor. Ancak bazı ekonomistler mayıs ayında tam kapanma nedeniyle veri toplama güçlüklerinin nispeten daha düşük bir enflasyon artışı getirebileceğini de söylüyor.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, TCMB'nin yatırımcı toplantısında yaptığı değerlendirmede; enflasyonda belirgin düşüşün üçüncü çeyrek sonu, dördüncü çeyrek başında olacağını, bu sürecin bankanın politika faizini enflasyonun üzerinde tutma kararlılığı ile birlikte değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Ekonomistler, ÜFE'deki artışın devam etmesi ve kurun birikimli etkilerinin de devreye girmesiyle enflasyondaki düşüşün 4. çeyreğe kalabileceğini ifade ediyor.

Katılımcılar yatırımcı toplantısında enflasyondaki tepe noktasının halen nisan ayı olarak öngörülüp görülmediğini de sordular. Yatırımcıların verdiği bilgiye göre Kavcıoğlu, haziranda enflasyonda bir yükseliş olabileceğini ancak devamında özellikle dördüncü çeyrek başında belirgin düşüşün başlayacağını ifade etti.

Öte yandan Merkez Bankası Başkanı Şahab Kavcıoğlu, çevrimiçi olarak gerçekleştirilen yatırımcı toplantısında, "Piyasalardaki haklı bir gerekçeye dayanmayan erken gevşeme beklentilerinin tümüyle ortadan kalkması gerekiyor" ifadelerini de kullandı.

Kavcıoğlu, politika faizini, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, gerçekleşmiş ve beklenen enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edeceklerini de yineledi. ürkiye mevcut durumda yüzde 1,58 reel faiz verirken, Türkiye'ye en yakın ülke konumunda Hindistan yüzde - 0,50 reel faiz sunuyor.