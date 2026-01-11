Gözler TCMB'de: Yılın ilk faiz kararı 22 Ocak'ta

Türkiye genelinde çalışanlar ve emekliler için ocak ayı zam oranlarının netleşmesi ve yeni fiyat tarifelerinin yürürlüğe girmesinin ardından, gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) alacağı para politikası kararlarına çevrildi.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığındaki Para Politikası Kurulu (PPK), yılın ilk toplantısını 22 Ocak Perşembe günü gerçekleştirecek. Toplantı sonrasında faiz kararı kamuoyuyla paylaşılacak.

Ekonomistler, ocak ayında açıklanan ücret artışlarının iç talep ve enflasyon beklentileri üzerindeki olası etkilerinin TCMB tarafından yakından izlendiğine dikkat çekiyor. Bankanın, 2026 yılı için öngörülen dezenflasyon sürecini desteklemek amacıyla "sıkı para politikası" duruşunu sürdürüp sürdürmeyeceği, piyasaların temel gündem maddeleri arasında yer alıyor.

Karar metni yakından izlenecek

Faiz oranının yanı sıra, PPK karar metninde yer alacak yönlendirmeler de yatırımcılar açısından önem taşıyor. Likidite yönetimi, iç talepteki dengelenme ve hizmet enflasyonundaki katılık başlıklarına yapılacak olası vurgu ve değerlendirmelerin, yılın geri kalanına ilişkin para politikası beklentilerine ışık tutması bekleniyor.

Küresel gelişmeler de gündemde

TCMB'nin faiz kararı öncesinde, küresel merkez bankalarının adımları da yakından takip ediliyor. Özellikle ABD Merkez Bankası (Fed) ile Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) politika duruşlarının, Türkiye'ye yönelik sermaye hareketleri ve döviz piyasaları üzerindeki etkileri izlenmeye devam ediyor.