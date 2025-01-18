Gözler TCMB'nin faiz kararında... Ekonomistlerin tahminleri ne yönde?
Yurt içinde gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz kararına çevrilmişken, AA Finans'ın beklenti anketini açıkladı. Ankete katılan 17 ekonomist, ocak ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 45’e çekmesini bekliyor. TCMB, 2025 yılının ilk faiz kararını 23 Ocak Perşembe günü açıklayacak.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı merakla bekleniyor. Piyasalar, TCMB'nin vereceği faiz kararına odaklanmışken, AA Finans 17 ekonomistin katılımıyla hazırlanan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi sonuçlarını açıkladı.
Ekonomistler, ocak ayında TCMB'nin politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 45'e çekmesini bekliyor.
2025 yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 30 olarak açıklandı.
Aralık ayında 250 baz puan indirilmişti
TCMB'nin son faiz kararında politika faizi 250 baz puan indirilerek, yüzde 50'den yüzde 47,50'ye düşürülmüştü.
Öte yandan Dolar/TL, haftayı bir önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 35,4620'den kapattı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0,68 değer kazanarak 9.977,94 puandan tamamladı.
Foreks Haber TCMB faiz anketi
Öte yandan, Foreks Haber TCMB faiz anketi sonucuna göre, 24 ekonomistin 23'ü gösterge faizin 250 baz puan indirileceğini öngörmüştü. 1 ekonomist ise haftalık repo faizinin yüzde 47,50 seviyesinde sabit bırakılacağı görüşünü savundu.
2025 yıl sonuna ilişkin medyan tahmin yüzde 30,00 seviyesinde oluşurken, beklenti aralığı yüzde 40,00 ila yüzde 27,500 bandında oluştu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı, 23 Ocak Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak.