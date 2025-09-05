Gözler TCMB'nin kararına çevrildi: Ekonomistlerin faiz indirimi beklentileri belli oldu!

Ağustos ayı enflasyon verilerinin beklentileri aşmasının ardından gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 11 Eylül’de gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısına çevrildi.

Pek çok banka ve kuruluş enflasyon verilerinin ardından faiz indirimi beklentilerini düşürürken Merkez'in faiz kararına ilişkin anket tahminleri de geldi.

ForInvest Haber, CNBC-e, Bloomberg HT ve AA Finans art arda faiz beklenti anketinin sonuçlarını açıkladı.

ForInvest Haber anketinde 200 bazlık indirim bekleniyor

24 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen ForInvest Haber'in anketinde medyan beklenti faizin 200 baz puan indirimle yüzde 43,00 seviyesinden yüzde 41,00 seviyesine indirileceği yönünde oluştu.

24 ekonomistin 18'i gösterge faizinin 200 baz puan indirileceğini öngörürken, 4 ekonomist 250 baz puan indirim beklediğini, 2 ekonomist ise faizin 300 baz puan faiz indirimi beklediğini söyledi.

Merkez Bankası'nın eylül ayı toplantısında yüzde 41,50 seviyesinde bulunan borç alma ve yüzde 46,00 seviyesinde bulunan borç verme faizinin de 200 baz puan indirilmesi bekleniyor.

Yılın geri kalanında kaç faiz indirimi bekleniyor?

ForInvest Haber'in anket sonuçlarına göre ekonomistler yılın kalanında 2 faiz indirimi bekliyor.

"2025 yılının kalanında kaç faiz indirimi kararı alınması bekliyorsunuz?" sorusunu yanıtlayan 13 ekonomistin tamamı "2" yanıtını verdi.

Ankette 2025 sonuna ilişkin ekonomist beklentilerinde bir önceki anket dönemine göre yükseliş olduğu görüldü.

Yıl sonu medyan faiz tahmini yüzde 36,00'dan yüzde 37'ye çıktı. Beklenti aralığı yüzde 38,00 ila yüzde 34,00 bandında oluştu.

TCMB gösterge faizinin 2026 sonunda yüzde 25,00 seviyesine gerileyeceği tahmini ise aynı kaldı. Gelecek yıl sonu için en yüksek tahminde bulunan ekonomist yüzde 30,00, en düşük tahminde bulunan ekonomist ise yüzde 20,00 tahmininde bulundu.

Bloomberg HT anketinde de 200 baz puanlık beklenti öne çıktı

Bloomberg HT anketine katılan piyasa katılımcıları da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Eylül toplantısında politika faizini 200 baz puan indireceğini öngördü.

Bloomberg HT’nin Eylül ayi TCMB faiz kararina ilişkin anketine 19 kurum katılım sağladı.

Ankete göre Eylül ayı için en düşük tahmin yüzde 40 seviyesinde olurken, en yüksek beklenti yüzde 41 oldu.

Yııl sonu politika faizine yönelik medyan beklenti ise yüzde 36 seviyesinde olurken bir önceki anket döneminde yapılan tahminler korunmuş oldu.

CNBC-e anketi Karahan'ın açıklamalarının ardından değişti

CNBC-e'nin 23 katılımcıyla gerçekleştirdiği ankette medyan beklenti 250 baz puanlık indirim yönünde oldu.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın açıklamalarının ardından dört ekonomist faiz indirimi beklentisini yükseltti. Böylece medyan beklenti 200 baz puandan 250 baz puana çıktı.

Karahan, uluslararası haber ajansı Bloomberg’e yaptığı değerlendirmede, “Ağustos ayı enflasyon verisi ve ikinci çeyrek büyüme verilerinin detayları, fiyat artışlarının yavaşlamaya devam ettiğini gösteriyor” ifadelerini kullanmıştı.

10 katılımcı 200 baz puan, 6 katılımcı 250 baz puan, 7 katılımcı ise 300 baz puan indirim beklentisi paylaştı. Böylece ortalama beklenti yüzde 40,6’ya işaret etti.

22 katılımcının yıl sonu politika faizi beklentisi medyanda yüzde 36 oldu. Tahminler yüzde 34 ile yüzde 38 arasında 4 puanlık bir bantta değişiklik gösterirken, ortalama beklenti yüzde 36’ya işaret etti. Yıl sonuna dair beklenti bir önceki anket döneminde de yüzde 36 seviyesindeydi.

AA Finans anketi de sonuçlandı: 200 baz paunlık beklenti öne çıktı

AA Finans'ın TCMB'nin PPK toplantısına yönelik beklenti anketi, 26 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 18'i politika faizinde 200 baz puan, 3'ü 250 baz puan ve 5'i 300 baz puan indirim yapılacağını tahmin etti.

Ekonomistlerin eylül ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı, politika faizinin 200 baz puan indirilerek yüzde 41'e çekilmesi yönünde oldu.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 36,5 oldu.

Merkez'in faiz kararları

TCMB, faiz indirimlerine Aralık 2024 toplantısı ile başlamış ve üst üste üç toplantıda 250'şer puanlık indirime giderek, toplam 750 baz puan faiz indirmişti.

TCMB mart ayında gerçekleştirdiği ara toplantı ile borç verme faizini 400 baz puan artışla yüzde 46,00 seviyesine çıkarmıştı.

Nisan ayında borç verme faizi yüzde 46,00'dan yüzde 49,00'a, borç alma faizi ise yüzde 41,00'den yüzde 44,50'ye yükseltilmişti.

Haziran ayında faizleri sabit bırakan TCMB, temmuz ayı toplantısında 300 baz puanlık indirimle faizi yüzde 43,00'e çekmişti.