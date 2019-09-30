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Gözler yargı, vergi ve kıdem tazminatı reformuna çevrildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi, yeni dönem çalışmalarına 1 Ekim itibarıyla başlıyor. Yargı reformu, vergi reformu ve kıdem tazminatı ile nafaka gibi toplumun önemli bir kesimini ilgilendiren yasal düzenlemeler, TBMM'nin öncelikli gündeminde yer alıyor.

Gözler yargı, vergi ve kıdem tazminatı reformuna çevrildi
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