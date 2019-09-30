Gözler yargı, vergi ve kıdem tazminatı reformuna çevrildi
Türkiye Büyük Millet Meclisi, yeni dönem çalışmalarına 1 Ekim itibarıyla başlıyor. Yargı reformu, vergi reformu ve kıdem tazminatı ile nafaka gibi toplumun önemli bir kesimini ilgilendiren yasal düzenlemeler, TBMM'nin öncelikli gündeminde yer alıyor.
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