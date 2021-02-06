Gözlük çerçevesi ithalatında referans fiyat kg yerine adet oldu

İthalatta gözetim önlemleri kapsamında, 9003.11, 9003.19 9004.10.91 ve 9004,10.99 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlu gözlük çerçevesi için uygulanan referans fiyat, kg yerine adet üzerinden belirlenmeye başladı.

Bu ürün gruplarında referans fiyat kg başına 133 dolarak olarak uygulanıyor ve ithalat fiyatı ne olursa olsun gümrük vergileri bu fiyat üzerinden alınıyordu. Resmi Gazete’de yayınlanan yeni tebliğ ile referans fiyat adet başına 16 dolar olarak belirlendi.