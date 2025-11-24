Gözlük devi, moda devine ortak olacak

İtalyan ekonomi gazetesi Il Sole 24 Ore’nin haberine göre EssilorLuxottica SA, Giorgio Armani SpA’da yüzde 5 ila 10 arasında hisse satın almaya hazırlanıyor. Haberde, şirketin bu hisseyi yönetimde yer alma ya da yönetim kurulunda temsil hakkı talep etmeksizin alacağı aktarıldı.

Vasiyet satış sürecine yön veriyor

Eylül ayında 91 yaşında hayatını kaybeden Giorgio Armani, vasiyetinde şirketinin olası satışına kapı aralamıştı. Buna göre mirasçıların, 18 ay içinde şirketin ilk etapta yüzde 15’lik hissesini üç alıcıdan birine (LVMH, EssilorLuxottica veya L’Oréal) ya da benzer ölçekte bir şirkete satması öngörülüyor. Tarafların anlaşması halinde alıcı, üç yıl sonra çoğunluk hisseye ulaşma fırsatına sahip olabilecek. Alternatif seçenek ise şirketi borsaya açmak.

Dünyanın en büyük gözlük grubu olan EssilorLuxottica, daha önce Armani’de pay alma ihtimalini “dikkatle değerlendireceğini” açıklamıştı. Satış gerçekleşirse, küresel lüks moda ve aksesuar pazarında önemli bir ortaklık doğabileceği belirtiliyor.