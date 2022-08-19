Göztepe A.Ş'nin yüzde 70 hissesi Sport Republic'e devredildi

Gürsel Aksel Stadı'ndaki hisse devri nedeniyle gerçekleşen toplantıya Göztepe'de başkanlığı bırakan Mehmet Sepil, Sport Republic şirketinin kurucu ortaklarından Danimarkalı Rasmus Ankersen, Sport Republic şirketinin başkanı Henrik Kraft katıldı.

Mehmet Sepil, burada yaptığı konuşmada anlaşmayla Göztepe'yi yenilediklerini ve çok büyük bir mutluluk ve gurur yaşadıklarını söyledi.

Rasmus Ankersen'in, Türkiye'nin ilk yabancı başkanı olarak tarihe geçtiğini belirtti. Rasmus'un başkanlığında yeni bir Göztepe oluşturacaklarını ifade eden Sepil, şunları söyledi:

"Bizim ilk yabancı oyuncumuz John Nielsen'di. O da çok sevilen bir Danimarkalı oyuncumuzdu. Efsane kadromuzun tek yabancı oyuncusuydu. Bizim Danimarkalılarla kaderimiz o günlerden kesişmiş. Şimdi de Rasmus ve Henrik'le beraberiz. Bizim için yeni bir başlangıç. Göztepe kendini ispat etmiş, Türkiye'de ve İzmir'de birçok taraftarı olan, kitlelerin saygı duyduğu bir kulüp. Biz Göztepe'yi yeni seviyelere çıkaracağız. Biz hep dalgalara karşı yüzdük. Biz de artık Göztepe olarak dalgayla birlikte yürüyeceğiz. Özlediğimiz Göztepe'yi, 1970'li yıllarda başarısı olan bir kulübü yeniden oluşturacağız, birlikte yapacağız. Göztepe çok önemli camia. Çok ilgili yatırımcı vardı.

Rasmus, Türkiye'ye Southampton'ın direktörüyle geldi. Torbalı Pancar'da birlikte akademinin yapılacağı araziye gittiler. Bu davranışlarıyla Göztepe'nin geleceği ile ilgili en önemli işareti verdiler. Yeni bir Göztepe oluşturuyoruz, yeni bir takım oluşturuyoruz. Futboldan sorumlu arkadaşlarımız olacak. Bütün yapılan transferlerin, oyuncular hakkında verilen kararların onlar tarafından alınmasını kararlaştırmıştık. Yeni başlangıcı bütün taraftarımızla, camiamızla güzel bir şekilde kullanacağımıza eminim."

"Amatör branşları ben yöneteceğim"

Bu süreçte kulübü desteklemeye devam edeceğini vurgulayan Sepil, şöyle dedi:

"Burada benim işim yine bitmiyor. Devam edeceğim ama futbolun içinde olmadan devam edeceğim. Geçen sene başarısız bir sezon yaşayınca birçok iş adamı arkadaşım ortaya çıktı. Bana ulaşıp yardımcı olacaklarını söylediler. Şimdi Sport Republic ile taraftarıyla bütünleşen bir Göztepe yaratacağız. Mağazaları tamamen yeniliyoruz. Yeni bir vakıf kuruyoruz. Bu vakıfta mevcut Göztepe'yi destekleyen derneklerin maksimum faydalı olacak bir şekilde katkılar olacak. Amatör branşları ben yöneteceğim. Spor yasası izin verdiği şekilde futbolla diğer branşları ayıracağız. Çok mutluyum. Çok iyi bir ortak aldık yanımıza."

"Rasmus en başarılı ve yenilikçi spor direktörlerinden birisidir"

Henrik Kraft ise imza attıkları proje dolayısıyla çok heyecanlı olduklarını söyledi.

Göztepe Spor Kulübüne yatırım yaptıkları için çok mutlu olduklarını dile getiren Kraft, şöyle konuştu:

"Uzun bir yolumuz vardı. Burada çok vakit geçirdik. Ben teknoloji ve telekom şirketiyle yatırım yapıyorum. Rasmus'la 5 yıl önce karşılaştık ve arkadaş olduk. Birlikte yatırımlar yaptık. Birçoğu futbol odaklı yatırımlardı. Rasmus'un futbola olan hevesi bana da geçti. Bir yıl önce Sport Republic'i kurma konusunda bana geldi ve başladık. Kendine has ve yenilikçi bir şirket kurduk. Daha çok futbol kulüp yapısına odaklanan bir şirket kurduk. Rasmus'un futbol ve liglerle ilgili kitapları vardı. FC Midtjylland takımında oynadı. Kupalar ve şampiyonluklar kazandılar, Şampiyonlar Ligi'ne girdiler. İngiltere'de Brenford'la Premier Lig'e çıktı. Rasmus en başarılı ve yenilikçi spor direktörlerinden birisidir."

"Biliyoruz ki 80 milyon futbol için deliriyor"

Rasmus Ankersen de tarihi bir ana şahitlik ettiklerini belirterek, Türkiye'deki futbol tutkusunun dikkatini çektiğini söyledi.

Çok mutlu ve heyecanlı olduğunu aktaran Ankersen, "İzmir'i ziyaret ettim, tesisleri ziyaret ettim, stadı gezdim. Mehmet (Sepil) Bey beni ağırladı ve burada özel bir şey olduğunu hissettim. Gerçekten zorlu bir iş başlayacak. Türkiye'deki futbol tutkunuz çok ilgimizi çekti. Göztepe büyük bir şehrin takımı, farklı hususlara sahip. Büyük şehirdeyiz, taraftar tutkulu, harika stat var ve akademide harika bir eğitim var. Bu potansiyel içindeyiz. Yerine getirilmemiş potansiyeli ortaya çıkarmak için geldik." diye konuştu.

Türkiye'de 80 milyondan fazla nüfus olduğunu ve futbolun Türkiye'deki önemine değinen Ankersen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biliyoruz ki 80 milyon futbol için deliriyor. Başarılı bir adımın doğru yönde atılması gerekir. Futbola yapılacak yatırım da ileriye gidecek. Bu potansiyeli gördük bu da bizi heyecanlandırdı. Mehmet bey gibi önemli bir ortağımız var. Biz her gün burada değiliz, kendisi gibi ortağımız olması önemli. Biz çok hırslıyız, kulübü bir aşamaya çıkaracağız. Önümüzdeki 10 yıllık döneme baktığımızda genel başarı gelecek ama aşama aşama gelecek. Biz kulübü geliştirmek istiyoruz ve kısa zamanda Göztepe'yi Süper Lig'e taşımak istiyoruz. Yalnızca bir sezon başarı değil art arda sezonlarda başarılı olmak hedefimiz. Transferde çok rekabetçi ortam var. Sezonu izlemek bize heyecan verecek."

"Avrupa arenası şimdilik uzak gözüküyor ama sabırlı olmalıyız"

Göztepe'nin hak ettiği yerde olmadığını düşündüklerini aktaran Ankersen, şöyle dedi:

"Çok terleyeceğiz ama buranın büyük bir kulüp olmaya değer olduğunu biliyoruz. Bir gün Göztepe Avrupa'da da olacak ama bunun için biraz beklememiz gerekiyor. Şu an TFF 1. Lig'deyiz. Hedefler için biraz beklemeliyiz. Bir yere erişmeden önce düzenli bir ortamı oluşturmak gerek. Bunu yapmak için sıkı çalışacağız. Süper Lig'e geldiğimiz zaman bir sonraki aşamaya geçeriz. Avrupa arenası şimdilik uzak gözüküyor ama sabırlı olmalıyız"

Londra'da yaşadığını ancak bundan sonra İzmir'e sık geleceğini ifade eden Ankersen, Göztepe'nin sportif direktörünü de yarın açıklayacaklarını sözlerine ekledi.