GPD: Birbirine yakın fiyatların nedeni 'anlaşma' değil

Gıda fiyatlarının 'zincir marketler tarafından ortak olarak belirlendiği' iddialarına ilişkin Gıda Perakendecileri Derneği'nden (GPD) açıklama geldi.

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, temel gıda ürünlerinde zincir marketlerin ortak fiyat belirlediğini iddia ederek Rekabet Kurumu'na çağrı yapmıştı.

Ağaoğlu, “Geçtiğimiz yıl yumurta fiyatları çok arttı. 30’lu yumurta 17-18 lirayken bir de baktık ki, hepsinde 29,90 oldu. Bir süre sonra birden 22,90’a düştüler. Bize gelen bilgilere göre bu zincir marketler aralarında ortak Whatsapp grubu oluşturmuş." ifadelerini kullanmıştı.

Gıda Perakendecileri Derneği ise Ağaoğlu'nun bu iddialarını reddederek, gıda perakendecisi zincir marketlerin tüm operasyonlarının kayıtlı, kurallı ve her zaman denetlenebilir kurumsal işletmeler olduğunu açıkladı. Açıklamada, ürün fiyatlarının ortaklaşa bir kararla artırılması, düşürülmesi veya belirlenmesinin mümkün olmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Birbirine yakın satış fiyatlarının sebebi “anlaşma” gibi asılsız bir iddianın aksine; sektördeki çok yoğun rekabet, yükselen tedarik maliyetleri ve bunlara bağlı olarak maliyetlere yakın etiket fiyatlarına ulaşılmasıdır" ifadelerine yer verildi.

Dernekten yapılan açıklamada, bir ürünün fiyatının sadece satıcı değil, başta tedarik maliyeti olmak üzere tüm giderler, sonra arz ve talep koşullarınca belirlediği de ifade edildi.