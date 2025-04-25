Gram altın düşer mi? Altın fiyatlarında düşüş sürer mi? Gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar oldu?

Altın yönünü aşağıya çevirdi. ONS altının 3 bin 500 doları görmesinin ardından sert bir düşüş geldi. Haliyle bu da yurt içindeki altın fiyatlarına da yansıdı. Türk yatırımcısının güvenli limanı olarak bilinen altının ne kadar daha düşeceği merak konusu... En çok yöneltilen sorular ise "Gram altın düşer mi? Altın fiyatlarında düşüş sürer mi?" şeklinde...

25 NİSAN CUMA ALTIN FİYATLARI

Gram Altın: 4.104,71 TL (alış) – 4.105,17 TL (satış)

Çeyrek Altın: 6.792,00 TL (alış) – 6.854,00 TL (satış)

Yarım Altın: 13.585,00 TL (alış) – 13.709,00 TL (satış)

Tam Altın: 26.582,91 TL (alış) – 27.108,03 TL (satış)

Cumhuriyet Altını: 27.086,00 TL (alış) – 27.313,00 TL (satış)

Ons Altın: 3.321,74 Dolar (alış) – 3.322,12 Dolar (satış)

ALTIN FİYATLARI DÜŞER Mİ?

Küresel piyasalarda ticaret gerilimlerinin azalabileceğine dair işaretler altın fiyatlarını baskı altında tutuyor. Özellikle ABD Başkanı Trump'ın tarifeler konusunda Çin ile görüşmelerin sürdüğünü belirtmesi ve Güney Kore ile "çok başarılı" müzakereler yürütüldüğünün açıklanması, yatırımcıların risk iştahını artırarak güvenli liman alımlarını sınırlıyor.