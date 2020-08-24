Gram altın fiyatı ne kadar? Altın yorumları

24 Ağustos 2020

Yatırımcılar, gram altın fiyatları ne kadar oldu, sorusuna yanıt arıyor. Geçtiğimiz haftayı yükselişle kapatan gram altın fiyatları bu haftaya da yükselişle başladı. Gram altın fiyatları yaşanan yükselişin ardından 460,4 liradan işlem görüyor.

Altının gram fiyatı geçtiğimiz haftanın sonu gününü yüzde 0,2 artışla 457,8 liradan tamamladı.

Gram altın fiyatlarında yüzde 0,6 artışla yaşanırken, saat 11:00 civarında çeyrek altın fiyatı 757 lira, cumhuriyet altını ise 3 bin 113 liradan işlem görüyor. Altının ons fiyatı ise yüzde 0,3 artışla bin 946 dolar seviyesinde bulunuyor.

Altın yorumları

Altın fiyatlarında yaşana artışı yorumlayan analistler, ABD ile Ççin arasında uzun süredir devam eden gerilimin altının ons fiyatında etkili olmaya devam edeceğini söyledi. Ayrıca COVID-19 salgının tedavisine ilişkin haber akışını da ons fiyatlarını etkiliyor.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.920 doların destek konumunda olduğunu, 1.980 ve 2.000 seviyelerinin ise direnç olarak öne çıktığını vurguladı.

Ons altın: 1.948,62 dolar

Gram altın: 460,47 TL

Çeyrek altın: 753,99 TL

Yarım altın: 1.507,98 TL

Cumhuriyet altını: 3.135,00 TL

Gremse altın: 7.539,90 TL

Ata altın: 3.117,41 TL

Beşli altın: 15.218,15 TL

İkibuçuk altın: 7.489,17 TL

Ziynet altın: 3.006,74 TL