Gram altın ne kadar? Serbest piyasada altın fiyatları
Yatırımcılar gram altın fiyatlarını merak ediyor. Haftaya azalışla başlayan gram altın fiyatlarında azalış devam ediyor. Bugün serbest piyasada gram altın fiyatı 464,36 liradan satılıyor. İşte 9 Eylül altın fiyatları...
Altın fiyatları yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Son yıllarda önemli oranda artan altın fiyatı nedeniyle yatırımcıların ilk tercihlerinden biri altın oldu. Özellikle pandemi sürecinde altına olan ilgi canlı kalırken, altın fiyatları tarihi rekor kırdı. Son haftalarda ise altın fiyatları dalgalı bir seyir halinde.
Bu haftaya azalışla başlayan gram altın fiyatları, bugün de azalışını sürdürüyor. Serbest piyasada gram altın fiyatı 464,36 lira olurken, çeyrek altın ise 758,81 liradan işlem görüyor. Yine yatırımcıların en çok talep ettikleri yarım altın fiyatları 1.157,62 lira olurken, tam altın ise 3.025,95 liradan işlem görüyor.
9 Eylül altın fiyatları
Gram altın fiyatları
Alış: 464,13
Satış: 464,36
Çeyrek altın fiyatları
Alış: 741,83
Satış: 758,81
Yarın altın fiyatları
Alış: 1.479,02
Satış: 1.517,62
Cumhuriyet altını fiyatları
Alış: 3.070,00
Satış: 3.117,00
Gremse altın fiyatları
Alış: 7.418,29
Satış: 7.588,08
Ata altın fiyatları
Alış: 3.060,04
Satış: 3.137,34
Beşli altın fiyatları
Alış: 15.022,03
Satış: 15.315,40
İkibuçuk altın fiyatları
Alış: 7.418,29
Satış: 7.537,03
Tam altın fiyatları
Alış: 2.967,32
Satış: 3.025,95
Bilezik fiyatları ne kadar oldu?
9 Eylül bilezik fiyatlarına bakıldığında; 14 ayar bileziğin gram fiyatı 264,54 lira, 18 ayar bileziğin gram fiyatı 338,80 lira, 22 ayar bileziğin gram fiyatı ise 423,26 lira oldu.
Analistlerden altın yorumu
Altın fiyatları mevcut seviyesini muhafaza ederken, analistler küresel risk iştahının artması, dolar endeksinin 93 seviyesinin üzerinde tutunma isteği ve altın talebinin azalması gibi faktörlerin, altın fiyatlarının baskı altında kalmasına neden olduğunu belirtti.
Bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında Avro Bölgesi'nin 2. çeyrek büyüme verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.
Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.920 doların destek, 1.950 dolar seviyesinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.
Altının kilogram fiyatı geriledi
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 462 bin liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 461 bin lira, en yüksek 465 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 462 bin liradan tamamladı.