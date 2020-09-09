Gram altın ne kadar? Serbest piyasada altın fiyatları

09 Eylül 2020

Altın fiyatları yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Son yıllarda önemli oranda artan altın fiyatı nedeniyle yatırımcıların ilk tercihlerinden biri altın oldu. Özellikle pandemi sürecinde altına olan ilgi canlı kalırken, altın fiyatları tarihi rekor kırdı. Son haftalarda ise altın fiyatları dalgalı bir seyir halinde.

Bu haftaya azalışla başlayan gram altın fiyatları, bugün de azalışını sürdürüyor. Serbest piyasada gram altın fiyatı 464,36 lira olurken, çeyrek altın ise 758,81 liradan işlem görüyor. Yine yatırımcıların en çok talep ettikleri yarım altın fiyatları 1.157,62 lira olurken, tam altın ise 3.025,95 liradan işlem görüyor.

9 Eylül altın fiyatları

Gram altın fiyatları

Alış: 464,13

Satış: 464,36

Çeyrek altın fiyatları

Alış: 741,83

Satış: 758,81

Yarın altın fiyatları

Alış: 1.479,02

Satış: 1.517,62

Cumhuriyet altını fiyatları

Alış: 3.070,00

Satış: 3.117,00

Gremse altın fiyatları

Alış: 7.418,29

Satış: 7.588,08

Ata altın fiyatları

Alış: 3.060,04

Satış: 3.137,34

Beşli altın fiyatları

Alış: 15.022,03

Satış: 15.315,40

İkibuçuk altın fiyatları

Alış: 7.418,29

Satış: 7.537,03

Tam altın fiyatları

Alış: 2.967,32

Satış: 3.025,95

Bilezik fiyatları ne kadar oldu?

9 Eylül bilezik fiyatlarına bakıldığında; 14 ayar bileziğin gram fiyatı 264,54 lira, 18 ayar bileziğin gram fiyatı 338,80 lira, 22 ayar bileziğin gram fiyatı ise 423,26 lira oldu.

Analistlerden altın yorumu

Altın fiyatları mevcut seviyesini muhafaza ederken, analistler küresel risk iştahının artması, dolar endeksinin 93 seviyesinin üzerinde tutunma isteği ve altın talebinin azalması gibi faktörlerin, altın fiyatlarının baskı altında kalmasına neden olduğunu belirtti.

Bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında Avro Bölgesi'nin 2. çeyrek büyüme verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.920 doların destek, 1.950 dolar seviyesinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Altının kilogram fiyatı geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 462 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 461 bin lira, en yüksek 465 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 462 bin liradan tamamladı.