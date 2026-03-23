Gram altın rekor ne kadar? Gram altın en yüksek ne kadar oldu?

Ons altın 29 Ocak'ta rekor kırarak 5 bin 600 dolara kadar çıktı. Gram, çeyrek, yarım altın bu tarihlerde rekor üstüne rekor kırarken bugün büyük bir düşüş söz konusu... Altın alacaklar eski zirveyi merak ediyor. Bu sebeple "Gram altın rekor ne kadar" sorusu sıklaşıyor.

Gram altın rekor ne kadar?

Gram altın 29 Ocak'ta 8 bin liraya kadar çıktı. Bu tarihten itibaren düşüşe geçen gram altın 5 bin 658 liraya kadar geriledi.

Altın fiyatları

Ons altın: 4.109,90 $ - 4.111,16 $

Gram altın: 5.857,57 TL - 5.859,36 TL

Gram has altın: 5.828,28 TL - 5.830,06 TL

Çeyrek altın: 11.186,94 TL - 11.451,46 TL

Yarım altın: 22.303,95 TL - 22.902,93 TL