Gram altın rekor ne kadar? Gram altın en yüksek ne kadar oldu?
ONS altın haftanın ilk işlem gününde büyük bir düşüş yaşadı. Yüzde 8'lik bir gerileme yaşayan Ons altın 4 bin 112 dolardan işlem görüyor. Altın 29 Ocak'tan bu yana değer kaybederken eski zirvesi merak ediliyor. İşte "Gram altın rekor ne kadar" sorusunun yanıtı...
Ons altın 29 Ocak'ta rekor kırarak 5 bin 600 dolara kadar çıktı. Gram, çeyrek, yarım altın bu tarihlerde rekor üstüne rekor kırarken bugün büyük bir düşüş söz konusu... Altın alacaklar eski zirveyi merak ediyor. Bu sebeple "Gram altın rekor ne kadar" sorusu sıklaşıyor.
Gram altın 29 Ocak'ta 8 bin liraya kadar çıktı. Bu tarihten itibaren düşüşe geçen gram altın 5 bin 658 liraya kadar geriledi.
Altın fiyatları
Ons altın: 4.109,90 $ - 4.111,16 $
Gram altın: 5.857,57 TL - 5.859,36 TL
Gram has altın: 5.828,28 TL - 5.830,06 TL
Çeyrek altın: 11.186,94 TL - 11.451,46 TL
Yarım altın: 22.303,95 TL - 22.902,93 TL