Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (5 Nisan 2024)

Altının ons fiyatı dün, ABD Merkez Bankasının (Fed) yılın ikinci yarısında faiz indirimlerine başlayabileceğine ilişkin beklentilerin güçlü kalmasıyla 2 bin 300 doları aşarak rekor yeniledi. Ons altın en düşük 2 bin 267,87, en yüksek de 2 bin 293,44 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu sıralarda 2 bin 279 dolardan işlem görüyor.

Gram altın fiyatları ise ons altındaki gerilemeden etkilendi.Gram altın, güne 2 bin 342,14 Türk Lirası civarında başladı. Gram altın en düşük 2 bin 329,65 lira, en yüksek de 2 bin 357,67 lira seviyesi gördü. Altının gramı, 2 bin 360,88 işlem görüyor.

Serbest piyasada güncel altın satış fiyatları

Gram altın 2.408,85 lira

Çeyrek altın 3.828,11 lira

Yarım altın 7.658,59 lira

Cumhuriyet altını 15.270 lira

Gremse altın 40.760,00 liradan satılıyor.