Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (5 Nisan 2024)
Fed yetkililerinin bu yıl için faiz indirimi beklentilerini yinelemesiyle tarihi zirveye yükselen altın fiyatlarında bir miktar düşüşe geçti. Ons altının fiyatı, 2 bin 279 dolar seviyesinde işlem görüyor. Ons altındaki düşüşle birlikte gram altında gerilemede. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 5 Nisan altın fiyatları...
Altının ons fiyatı dün, ABD Merkez Bankasının (Fed) yılın ikinci yarısında faiz indirimlerine başlayabileceğine ilişkin beklentilerin güçlü kalmasıyla 2 bin 300 doları aşarak rekor yeniledi. Ons altın en düşük 2 bin 267,87, en yüksek de 2 bin 293,44 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu sıralarda 2 bin 279 dolardan işlem görüyor.
Gram altın fiyatları ise ons altındaki gerilemeden etkilendi.Gram altın, güne 2 bin 342,14 Türk Lirası civarında başladı. Gram altın en düşük 2 bin 329,65 lira, en yüksek de 2 bin 357,67 lira seviyesi gördü. Altının gramı, 2 bin 360,88 işlem görüyor.
Serbest piyasada güncel altın satış fiyatları
Gram altın 2.408,85 lira
Çeyrek altın 3.828,11 lira
Yarım altın 7.658,59 lira
Cumhuriyet altını 15.270 lira
Gremse altın 40.760,00 liradan satılıyor.