Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (8 Nisan 2024)
Altın fiyatları, ABD Mart tarım dışı istihdam raporu ve Ortadoğu'daki gerilimden destek bularak kazanımlarını artırdı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı 2 bin 340 dolar seviyesinde işlem gördü. Gram altın ise 2 bin 403 lira seviyesinde bulunuyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 8 Nisan altın fiyatları...
Altın fiyatları geçtiğimiz hafta üst üste rekor kırarken ABD'den gelen verilerle dengelendi. Altın fiyatları, yeni haftanın ilk işlem gününde primli seyrediyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.47 yükselerek 2 bin 340.90 dolar seviyesinde işlem gördü. Gram altın, güne 2 bin 403,87 Türk Lirası civarında başladı. Gram altın en düşük 2 bin 364,91 lira, en yüksek de 2 bin 419,23 lira seviyesi gördü.
Serbest piyasada güncel altın satış fiyatları
Gram altın 2.467,47 lira
Çeyrek altın 3.932,04 lira
Yarım altın 7.864,09 lira
Cumhuriyet altını 15.680 lira
Gremse altın 41.702,00 liradan satılıyor.