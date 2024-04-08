Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (8 Nisan 2024)

Altın fiyatları geçtiğimiz hafta üst üste rekor kırarken ABD'den gelen verilerle dengelendi. Altın fiyatları, yeni haftanın ilk işlem gününde primli seyrediyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.47 yükselerek 2 bin 340.90 dolar seviyesinde işlem gördü. Gram altın, güne 2 bin 403,87 Türk Lirası civarında başladı. Gram altın en düşük 2 bin 364,91 lira, en yüksek de 2 bin 419,23 lira seviyesi gördü.

Serbest piyasada güncel altın satış fiyatları

Gram altın 2.467,47 lira

Çeyrek altın 3.932,04 lira

Yarım altın 7.864,09 lira

Cumhuriyet altını 15.680 lira

Gremse altın 41.702,00 liradan satılıyor.