Gram altında rekor geldi! (16 Ocak 2025 Güncel Altın Fiyatları: Çeyrek, tam, yarım, Cumhuriyet)

Türkiye gibi yüksek enflasyonun olduğu ülkelerde birikimini korumak isteyen vatandaşlar altına ilgi gösteriyor.

ABD'de beklenti üstü gelen aylık enflasyon ve Gazze'den gelen ateşkes haberleri altının seyrine yönelik önemli etkenler arasında yer aldı.

Güne 2 bin 696 dolar seviyesinden başlayan ONS altın, 2 bin 702 dolar seviyesi görüldü.

Gram altın ise güne 3 bin 74 liradan başladı. Gün içinde ise 3 bin 83 lira seviyesine çıktı.

3 bin 83 lira gram altın için tarihi rekor olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan Kapalıçarşı'da gram altın 3 bin 60 liradan alınırken 3 bin 102 liradan satılıyor.

16 Ocak 2025 Güncel Altın Fiyatları

Bugün saat 09.30 itibarıyla güncel altın fiyatları şu şekilde:

Gram altın

3 bin 70 lira (alış)

3 bin 71 lira (satış)

Çeyrek altın

5 bin 4 lira (alış)

5 bin 44 lira (satış)

Yarım altın

10 bin 6 lira (alış)

10 bin 88 lira (satış)

Tam altın

19 bin 668 lira (alış)

20 bin 53 lira (satış)

Cumhuriyet altını

19 bin 950 lira (alış)

20 bin 92 lira (satış)