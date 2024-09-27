Gram, Çeyrek, Yarım, Tam Altın: Rekor kıran altında son durum... (27 Eylül Güncel Altın Fiyatları)

Altın fiyatları 23 Eylül haftasında rekor serisini sürdürdü. Altındaki yükselişin nedeni faiz indirimlerinin devam edeceği beklentileri... Ayrıca İsrail-Lübnan gerilimi de altına olan artırıyor. Turt içinde döviz kurlarındaki volatilite de altını destekler nitelikte...

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını öğrenmek istiyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira?

Gram altın dün 2949 liraya kadar yükseldi.

27 Eylül 2024 gram, çeyrek, yarım, tam ve ons altında satış fiyatları belli oldu.

İşte 27 Eylül 2024 Cuma gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel Altın Satış Fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 2.937,16 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 5.029,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 10.054,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 19.859,75 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 20.037,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 49.801,67 TL

* Ons altın satış fiyatı: 2.673,46 dolar