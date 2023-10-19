Gramaj hilesi ile gizli zam ve hileli reklamlara ceza

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Tüketicilere satışa sunulan ürünlerin gramaj, adet ve ağırlık gibi ölçü birimlerinin azaltılmasına rağmen, ambalaj ve satış fiyatlarının değiştirilmemesi nedeniyle birim fiyatlarında gizli olarak yapılan artışın, tüketiciler tarafından fark edilemediği ve bu suretle tüketicilerin satın alma kararlarının manipüle edildiğinin tespit edildiği 2 adet dosya hakkında idari para ve durdurma cezaları uygulanmıştır. Ticaret Bakanlığı olarak, tüketicilerimizin tercih ve davranışlarına etki ederek nihai olarak gerçekleştirecekleri alışverişlerde ticari etiğe uygun olmayan içerik üretimleri, mevzuata aykırı hareketler, yanıltıcı ve yanlış bilgilendirme sebebiyle uğrayabilecekleri mağduriyetlere sebebiyet verilmemesi adına çalışmalarımız azami hassasiyetle devam etmektedir."