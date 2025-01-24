Grand Kartal faciası sonrası yangın tüpüne talep patladı! İşte yangın tüpü fiyatları...

Türkiye’yi yasa boğan Grand Kartal Otel faciasına yönelik soruşturma sürüyor, gözaltı sayısı 14’e çıktı. 85 milyon yangın faciasında ihmali olanların gerekli cezaya çarptırılmasını bekliyor.

21 Ocak’ta sabaha karşı meydana gelen ve tüm oteli saran alevlerin neden engellenemediği sorusu ise yanıt bekliyor.

Yangın alarmı ve yağmurlama sisteminin olmadığı yolunda pek çok bilgi ve iddia haberlere konu olurken, facianın ardından vatandaşlar yangın tüpleri ve yangın söndürme sistemlerine tale göstermeye başladı.

İHA’nın haberine göre; üretici firmalar talebe yetişmek için yoğun mesaiye başladı.

Yangın tüpleri ne kadar?

Gaziantep’te 30 yıldır yangın tüpü satışı yapan Vahit Erkan, “Şu anda gün içerisinde yüzlerce görüşme yapıyoruz. Talep inanılmaz derecede arttı. İnsanlar “Evimize tüp alalım, arabamıza tüp taktıralım, iş yerimize yangın önlemi alalım” diye bizi arıyorlar” dedi.

Yangın tüpü fiyatlarıyla ilgili bilgi veren Erkan, bir araç tüpünün 350 liraya, 2 kilogram yangın tüpünün 500 liraya satıldığını ifade etti. İş yerleri için 6 kilogramlık tüplerin fiyatları ise KDV dahil 1000 lira.

Aynı zaman yangın eğitmeni olduğu ifade edilen Vahit Erkan, bu tüpler 50 metrekarelik alanlar için uygun olduğunu da sözlerine ekledi.