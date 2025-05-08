Greve günler kala Şişecam'da anlaşma sağlandı: Toplu İş Sözleşmesi (TİS) imzalandı

Şişecam ve Petrol-İş Sendikası arasında yürütülen Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde anlaşma sağlandığı duyuruldu.

Türkiye Şişecam Fabrikaları A.Ş. (SISE) tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada Petrol-İş Sendikası ile yürütülen 2025-2026 yıllarını kapsayan 21. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlandığı belirtildi.

Açıklamada TİS detaylarına yer verilmezken şu ifadeler kullanıldı:

"Şirketimizin Soda, Kojen ve Kromsan fabrikaları ile Tuz işletmelerinde, Petrol İş Sendikası ile yürütülmekte olan ve 01.01.2025- 31.12.2026 dönemini kapsayan 21. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde 08.05.2025 tarihinde anlaşma sağlanmıştır."

Sendikadan da açıklama geldi

Petrol-İş tarafından anlaşma sağlandığına yönelik yapılan açıklamada da TİS detaylarına yer verilmedi ancak taleplerin karşılandığı belirtildi.

Sendika açıklamasında şunlar kaydedildi:

"5 Mayıs Pazartesi günü öğlen 14.00’da başlayan ve 3 gün boyunca aralıklarla, devam eden yoğun görüşmelerin ardından 8 Mayıs Perşembe sabaha karşı anlaşmaya varıldı ve taleplerimizin karşılanması ile sözleşme imzalandı.

8 Mayıs Perşembe günü imzalanan sözleşme toplantısında Genel Sekreterimiz Ahmet Baranlı, Genel Örgütlenme ve Eğitim Sekreterimiz Niyazi Recepkethüda, Genel Yönetim Sekreterimiz Ali Haluk Koşar, Şişecam İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Şengül Arslan, Şişecam Danışmanı Altuğ Rıfat Şener, Endüstriyel İlişkiler ve İSG Direktörü Dr. Ertan İren, İK Direktörü Dikmen Ünlü, TİS ve Sendika İlişkileri Müdürü Gülin Başak, TİS ve Sendika İlişkileri Uzmanı Av. Halil Geçer, TİS ve Sendika İliskileri Uzmanı Av. Dorukhan Parmakerli, Mersin Şube Başkanımız Erdem İyim, Başkan Yardımcılarımız Mehmet Sıtkı Ahıskalıoğlu, Birkan Yiğit (Mali), TİS Uzmanımız Özgün Çelik Aygün, Şişecam İşyeri Temsilcilerimiz Serkan Cılız, Serkan Taze, İbrahim Köse, Ziya Özdoğan, Duran Ahmet Ceran, Arif Mustafa Durak, Samet Işık, Ramazan Delen, Gökhan Kuş yer aldı.

İmzalanan Şişecam toplu iş sözleşmesinin taraflara, Şişecam işyerinde çalışan üyelerimize ve örgütümüze hayırlı olmasını diliyoruz."

14 Mayıs'ta greve gideceklerdi

Şişecam’ın 3 fabrikası ile 1 işletmesinde işçiler , toplu iş sözleşmesinde uzlaşamayınca Petrol-İş Sendikası öncülüğünde grev kararı almıştı.

Şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, grev kararının 21 Nisan 2025 tarihinde alındığını ve uygulamanın 14 Mayıs 2025’te başlayacağını duyurmuştu.

Şirketin 21 Nisan'da KAP’a yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Şirketimizin Soda, Kojen ve Kromsan fabrikaları ile Tuz işletmesindeki çalışanlarımızın örgütlü olduğu Petrol İş Sendikası ile devam eden görüşmeler kapsamında, yasal prosedür uyarınca, Petrol İş Sendikası tarafından 21 Nisan 2025 tarihi itibariyle grev kararı alınmış olup, grev uygulama tarihi 14 Mayıs 2025 olarak belirlenmiştir.

Görüşmelerde anlaşma sağlanamadığı takdirde, Petrol İş Sendikası tarafından belirlenen tarihte grev uygulaması başlayacaktır. Toplu iş sözleşmesi olağan süreci içerisinde görüşmeler halen devam etmektedir."