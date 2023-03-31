GROHE ürün kutularında plastik kullanımı sıfır

2024 yılında piyasaya sürülecek olan en yeni ürünü GROHE Everstream’a ilişkin bilgi veren GROHE Türkiye ve Azerbaycan Lideri Serhat Sabaz, “Ürün, duş alışkanlıklarınıza bağlı olarak suyun yalnızca dörtte birini ve tipik bir geleneksel duşun enerjisinin üçte birini tüketerek suyu yeniden kullanıyor. Böylece dört kişilik bir aile için yılda yüzde 65'e kadar maliyet tasarrufu elde ediliyor ve karbon ayak izini de yüzde 70'e kadar azaltıyor” dedi.

Ürünlerin kutularında plastik kullanımının sıfır olduğunu ekleyen Sabaz, "2030 yılının sonunda sıfır karbon seviyesine ulaşmasını hedefliyoruz" diye konuştu.