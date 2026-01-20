Grönland krizi küresel piyasaları sarstı: Trump’ın vergi tehdidi satışları tetikledi

ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland üzerinden gündeme getirdiği gümrük vergisi tehdidi, küresel ticaret cephelerinde tansiyonu yeniden yükseltti. Yapay zekâ yatırımlarının öncülük ettiği rallinin ardından piyasalar yeni gelişmeyle birlikte güven testinden geçerken, ABD Hazine tahvilleri de küresel satış baskısına dahil oldu.

Avrupa hisse senetlerinde sert düşüş

MSCI Asya Pasifik Endeksi yüzde 0,5 oranında gerilerken, endekste yer alan 11 alt sektörün dokuzu düşüş kaydetti. Wall Street’in tatilin ardından salı günü yeniden işlemlere açılması öncesinde hisse vadeli kontratları ABD borsalarında kayıplara işaret etti. Avrupa hisse senetleri içinse, kasım ortasından bu yana görülen en sert düşüşlerin ardından ilave kayıplar öngörüldü.

Mali baskının artması ve gümrük vergisi tehdidinin ABD varlıklarına olan talebi zayıflatabileceğine dair endişeler, Hazine tahvili getirilerinin yükselmesine yol açtı. Asya piyasalarında odak noktası Japonya olurken, ülkenin 40 yıllık devlet tahvili faizi yüzde 4’e çıkarak 2007’deki ilk ihraçtan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Aynı zamanda 20 yıllık tahvil ihalesinde talep, son 12 aylık ortalamanın altında kaldı.

Yatırımcılar güvenli limana sığındı

Trump’ın Grönland üzerindeki kontrol girişimine karşı duran sekiz ülkeye yönelik gümrük vergisi tehdidi ve Avrupa’dan gelen tepkiler, piyasalarda oynaklığı yeniden artırdı. Bu ortamda yatırımcılar altın ve gümüş gibi güvenli limanlara yöneldi. Artan ticaret gerilimleri, Fed’in bağımsızlığına ilişkin tartışmalar ve Trump’ın ABD’de kredi kartı faizlerine üst sınır getirilmesi gibi adımlarla aynı döneme denk geldi.