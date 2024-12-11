Groseri market zincirinin kurucu ortaklarından Mehmet Ali Önür hayatını kaybetti
Adana ve Mersin’de faaliyet gösteren yerel market zinciri Groseri’nin kurucu ortaklarından Mehmet Ali Önür hayatını kaybetti. Önür, bugün Çukurova ilçesindeki Kabasal Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı.
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Adana ve Mersin'de pek çok şubesi bulunan yerel market zincirsi Groseri'nin kurucu ortaklarından Mehmet Ali Önür, hayatını kaybetti.
Mehmet Ali Önür’ün kaybı, yakınları ve iş çevresinde büyük üzüntüyle karşılandı.
Adana Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Bayram, Mehmet Ali Önür için başsağlığı dileklerini ileterek, “Mekânı cennet olsun” dedi.
Mehmet Ali Önür bugün öğle namazını müteakip Adana Çukurova’daki Kabasal Mezarlığı’nda toprağa verildi.