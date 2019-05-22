GS1'in küresel stratejisi bu yıl İstanbul'da belirlendi
“Uluslararası GS1 Organizasyonu” bu yılki genel kurul toplantısını İstanbul’da gerçekleştirdi. TOBB öncülüğünde gerçekleştirilen toplantıya 90 ülkeden 286 iş insanı katıldı... Selenay Yağcı'nın haberi...
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