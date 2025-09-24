GSO ön ayak oldu: ASELSAN, Gaziantep’e yatırım yapacak

Gaziantep Sanayi Odası’nın (GSO) girişimleriyle savunma sanayisinde kritik öneme sahip bir üretim Gaziantep’e geliyor. ASELSAN iş birliğiyle yapılacak yatırım kapsamında, savunma sistemleri ve sivil teknolojilerde kullanılan Slip Ring – Kayar Bilezik üretimi artık Gaziantep’te gerçekleştirilecek.

“Sanayicimiz teknolojiye açık”

Toplantıda konuşan GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Gaziantep’in üretim kapasitesine dikkat çekerek, “Gaziantep sanayisi, girişimciliği ve adaptasyon gücüyle her zaman Türkiye’nin lokomotifi olmuştur. Şimdi savunma sanayisi için stratejik önemdeki ‘Kayar Bilezik’ üretiminde de bu potansiyelimizi ortaya koyma zamanı” dedi.

ASELSAN ile ortak şirket

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, ASELSAN ve Savunma Sanayii Başkanlığı ile yürütülen görüşmeler sonucunda yatırım kararı alındığını belirterek, “Bu üretimi Gaziantepli sanayiciler ve ASELSAN ortaklığında kurulacak bir şirket aracılığıyla yapmayı planlıyoruz. Böylece Gaziantep, Konya ve Sivas gibi ASELSAN’a üretim yapan şehirler arasına katılacak” ifadelerini kullandı.

“Yüksek teknolojiye geçiş şart”

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sanayide dönüşüm ihtiyacına vurgu yaparak, “Sanayimizin muhakkak yüksek teknolojiye geçmesi gerekiyor. Gaziantep akıllı ve yeşil sanayi olmak zorunda. Bu yatırım gençlerimizi teknolojiyle buluşturacak ve şehrin beşeri sermayesini güçlendirecek” dedi.

ASELSAN’dan teknoloji transferi

ASELSAN Tedarik Zinciri Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Murat Aslan ise, “Kayar Bilezik, alt sistemlerde en kritik üretim alanlarından biri. Bu zor ama katma değerli bir teknoloji. Gaziantep’e önemli bir teknoloji transferi gerçekleşecek. Hedefimiz Gaziantep’in mevcut sanayi gücünü en üst seviyede kullanarak savunma sanayisi ekosisteminde daha güçlü bir yer edinmesini sağlamak” dedi.

Toplantının sonunda, Gaziantep sanayisinin savunma sanayisine entegrasyonunu hızlandıracak projeler ve iş birliği modelleri üzerine değerlendirmeler yapıldı.