GSS borcu olanlar sağlık hizmetinden yararlanabilecek

Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında olan ve prim borcu nedeniyle devlet ve üniversite hastanelerinden sağlık hizmeti alamayanlar, 2022 yılı sonuna kadar bu hizmetten yararlanabilecek.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve kamu hizmetlerinden indirimli veya ücretsiz yararlanmada muafiyet şartlarını düzenleyen 2002/3654 sayılı Bakanlar Kurulu kararının geçici 77. maddesinde değişiklik yapıldı.

Buna göre söz konusu kararın geçici 77. maddesinde değişiklik yapan Cumhurbaşkanı kararıyla, daha önce 2021 yılı sonuna kadar uzatılan bu muafiyet, 2022 yılı sonuna kadar geçerli olmak üzere bir kez daha uzatıldı.