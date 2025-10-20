GSS prim borcu silinecek mi, ne zaman silinecek? GSS prim borçlarına af var mı?

Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu nedeniyle sağlık hizmetlerine erişimde sorun yaşayan vatandaşlar için yeni af düzenlemesi geliyor.

Hükümet, borçlarını ödeyemeyen ve yakın zamanda sağlık hizmetlerinden mahrum kalacak vatandaşlar için düğmeye bastı. Bu kapsamda hem erteleme hem de geçmiş yıllara ait borçların silinmesini içeren kapsamlı bir çalışma başlatılırken düzenlemenin, önümüzdeki günlerde TBMM’ye sunulacak torba yasa teklifine dahil edilmesi bekleniyor.

10 milyon vatandaşın borcu erteleniyor

Sabah Gazetesi'nden Önder Yılmaz'ın haberine göre, yeni yasal düzenleme ile yaklaşık 10 milyonu aşkın vatandaşın toplam 100 milyar TL’yi aşan GSS borcu ertelenecek.

Düzenlemede geçmişe dönük borçların da silineceği belirtiliyor. Buna göre, 1 milyon 491 bin kişinin 2015 yılına ait toplam 3 milyar 128 milyon TL’lik GSS prim borcu tamamen silinecek. Bu tutarın 554 milyon TL’si ana para, geri kalan 2.574 milyar TL’si ise gecikme cezası ve zammından oluşuyor.

Düzenlemeden kimler yararlanacak

Yeni af düzenlemesi, özellikle gelir testine girmemiş veya gelir seviyesi düşük olduğu için primlerini ödeyemeyen ve çeşitli yapılandırmalara rağmen borç yükü altında kalan vatandaşları kapsıyor.

2012 yılında zorunlu olarak yürürlüğe giren GSS sistemi, Türkiye’de yaşayan herkesin gelir durumuna göre prim ödemesi yapmasını veya devlet tarafından primlerinin karşılanmasını öngörüyor.