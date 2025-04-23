GTB Meclis Başkanı Tiryskioğlu: "Kuraklığa dayanıklı tarım modelleri yaygınlaştırılmalı"

Toplantının açılış konuşma­sını yapan GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, geçtiğimiz hafta Ticaret Bakanı Ömer Bo­lat başkanlığında Suriye’nin baş­kenti Şam’da gerçekleştirilen görüşmelere değindi. İş dünyası temsilcilerinin katılımıyla çeşit­li bakanlıklar düzeyinde gerçek­leştirilen temasların son derece verimli geçtiğini aktaran Tirya­kioğlu, sınır ticaretinin canlan­dırılması, yatırım ortamının iyi­leştirilmesi ve ikili ticari ilişkile­ri kurumsal bir temele oturtacak hukuki düzenlemelerin hayata geçirilmesi konularını ele aldık­larını dile getirdi.

Kuraklık ve tarımsal riskler gündemde

Türkiye’nin son dönemde kar­şı karşıya kaldığı iklimsel teh­ditlere de değinen Tiryakioğlu, 2025 yılı Mart ayının son 35 yılın en kurak dönemi olarak kayıtla­ra geçtiğini dile getirdi. Özellik­le Ege, Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde ciddi su stresi yaşandığını aktaran Tirya­kioğlu, su tasarrufu ve kuraklı­ğa dayanıklı tarım modellerinin yaygınlaştırılması gerektiğini vurguladı. Özellikle geçtiğimiz aylarda GTB ile TİGEM iş bir­liğinde gerçekleştirilen tarım­sal ürün ihalelerine vurgu yapan GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ise, bu ihalelerin tarım sektörüne büyük bir ivme kazandırdığını ve organizasyon­ların artarak devam edeceğini ifade etti.