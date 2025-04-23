GTB Meclis Başkanı Tiryskioğlu: "Kuraklığa dayanıklı tarım modelleri yaygınlaştırılmalı"
Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu başkanlığında, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ve Meclis Üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Toplantının açılış konuşmasını yapan GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, geçtiğimiz hafta Ticaret Bakanı Ömer Bolat başkanlığında Suriye’nin başkenti Şam’da gerçekleştirilen görüşmelere değindi. İş dünyası temsilcilerinin katılımıyla çeşitli bakanlıklar düzeyinde gerçekleştirilen temasların son derece verimli geçtiğini aktaran Tiryakioğlu, sınır ticaretinin canlandırılması, yatırım ortamının iyileştirilmesi ve ikili ticari ilişkileri kurumsal bir temele oturtacak hukuki düzenlemelerin hayata geçirilmesi konularını ele aldıklarını dile getirdi.
Kuraklık ve tarımsal riskler gündemde
Türkiye’nin son dönemde karşı karşıya kaldığı iklimsel tehditlere de değinen Tiryakioğlu, 2025 yılı Mart ayının son 35 yılın en kurak dönemi olarak kayıtlara geçtiğini dile getirdi. Özellikle Ege, Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde ciddi su stresi yaşandığını aktaran Tiryakioğlu, su tasarrufu ve kuraklığa dayanıklı tarım modellerinin yaygınlaştırılması gerektiğini vurguladı. Özellikle geçtiğimiz aylarda GTB ile TİGEM iş birliğinde gerçekleştirilen tarımsal ürün ihalelerine vurgu yapan GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ise, bu ihalelerin tarım sektörüne büyük bir ivme kazandırdığını ve organizasyonların artarak devam edeceğini ifade etti.