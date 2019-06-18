GTS'nin sektöre maliyeti yıllık 600 milyon TL
Barkod sisteminin maliyetinin yıllık 600 milyon TL’yi bulacağını ve bunun da çiftçilerden alınacağını savunan gübre üreticileri, artan maliyetlerin gıda fiyatlarına yansıyacağını iddia etti.
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