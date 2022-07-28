GTÜ Teknopark’a akın var

Sabiha TOPRAK-KOCAELİ



Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Teknopark Müdürü Zübeyde Demirkapu, faaliyette oldukları 2.5 yıllı k süre içinde yerli ve milli, yenilikçi, buluşçu ürün ve hizmet Ar-Ge’si yapmak isteyen firma ve girişimcilerin yoğun talepleriyle karşılaştıklarını dile getirdi. Demirkapu, hem ulusal hem de uluslararası ölçekteki başarılarıyla adından söz ettiren GTÜ Teknopark’ın savunma, ulaşım, medikal, bio mühendislik, çevre ve kimya alanlarında faaliyet gösteren Ar-Ge firmalarına ev sahipliği yaptığını belirtti.



2,5 yıllık süreçte yapılan projeler sonunda, dört ürüne Teknolojik Ürün Belgesi alındı. Mevcut kapalı alanlarımız kapsamında an itibariyle bölgemizde 84 firma yer alıyor. 2022 yılı sonunda bu rakamı 200’e çıkarmayı hedefliyoruz. Firmalarımız, yazılım geliştirme, savunma, havacılık, enerji, çevre, kimya, mühendislik faaliyetleri, finans, medikal, bio mühendislik, ulaşım ve imalat alanlarında faaliyet gösteriyor. Toplamda 451 kişiye istihdam sağlıyoruz” diye konuştu.

Nijerya’ya 30 adet Delta İHA ihraç edildi

GTÜ Teknopark’ta yazılım genel başlığı altında, finans, savunma ve güvenlik yazılımları başta olmak üzere, üretim, süreç yönetimi, denetim ve kontrol yazılımları alanlarında Ar-Ge yapan firmaların yoğunlukta olduğunu söyleyen Zübeyde Demirkapu, yurtdışından da taleplerin arttığını belirtti. Demirkapu, konuyla ilgili şunları söyledi: “GTÜ Teknopark, eğitim, öğretim, üretim ve Ar-Ge amaçlı olarak, kendi ekosistemini oluşturmak, kabiliyetini yurtiçi ve yurtdışında çeşitli alanlarda modellemek üzere Uzay ve Havacılık Kümelenmesi yapılanmasına gitti. Bünyemizde çalışan Çoşkunöz Holding iştiraki Fly Bvlos Technology, belirtilen amaç ve hedeflere yönelik çalışmalar yapan, İHA 2, İHA 3, kategorisinde uluslararası uçuş brövesi sertifikasyon vermeye yetkili İngiliz Türk ortaklı Ar-Ge ve eğitim firmasıdır. Dronepark adıyla oluşturduğumuz alanda bungalov tipi sayısı 50’yi bulacak. Ar-Ge ofisleri, laboratuvar, bakım, servis, idame hangarı, uçuş, yer idare, kontrol kulesi, insansız sistemler özel pisti, eğitim ve idare binası bulunuyor. Fly BVLOS Technology’nin Maxwell Innovations ile birlikte ürettiği ‘JACKAL’ isimli insansız hava aracı (İHA) ilk ihracat başarısını gerçekleştirdi. Bu satış anlaşmasıyla birlikte Türkiye, tarihinde ilk kez İngiltere’ye teknoloji katma değeri yüksek bir ürün satışı gerçekleştirmiş oldu. JACKAL isimli hava aracımız, asgari 15 kg yük taşıyabiliyor ve 130 kilometre menzilde uçuş gerçekleştirebiliyor.” Demirkapu, Fly Bvlos Technology firması’nın ayrıca Nijerya’ya 30 adet Delta İHA ihraç ettiğini de sözlerine ekledi.

“Üniversite - Sanayi işbirliğini artıracağız”

GTÜ Teknopark ’ta 84 tane Ar-Ge şirketinin yanı sıra 1 kuluçka merkezinin olduğunu söyleyen Zübeyde Demirkapu,“ Teknopark’a 30 milyonluk bir yatırım yapıldı ve bu yatırımın tamamı yatırımcılarla birlikte yapıldı. Uluslararası üniversite hedefine ulaşabilmek için ek gelir kaynaklarına ihtiyacınız var ve bizim teknoparkımız da bunu bize sağlayacak bir kurum. GTÜ Dronepark, üniversite ve sanayi iş birliğinin çok güzel bir örneği ve sayısını daha da artıracağız. Dronepark’ta pilotluk eğitimi alan öğrenci tüm Avrupa’da ve Türkiye’de pilotluk yapacak. Sürekli olarak bir faaliyet içerisindeyiz. Kimya sektörü, ülkemizde gelişmemiş bir alan ve bunu geliştirebilmek için de sanayiciyle birlikte çalışmamız gerekiyor. Bu bağlamda GEBKİM içerisinde bir teknoparkımızın bulunması önem taşıyor” dedi.

TÜBİTAK gibi kurumlar ve bakanlıklardan tam destek

TÜBİTAK, KOSGEB, İŞKUR, bakanlıklar, belediyeler, OSB’ler ve Avrupa Birliği gibi kurumların yanı sıra, NATO, Milli Savunma Bakanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı ve bağlı vakıf şirket ve fabrikaların proje desteklerinden bahseden Zübeyde Demirkapu, “Firmalarımıza teknoloji transfer ofisimiz tarafından 5 modülde idari, mali, hukuki, teknik ve danışmanlık hizmetleri veriliyor. Yeni mali destek programları ve yasal düzenlemelere bağlı olarak muhtemel talepler göz önünde tutulmak suretiyle girişimci, yatırım, yatırımcı destek fonları oluşturma çalışmaları sürdürüyor” ifadesini kullandı