Gübre desteği iki katına çıkarıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısının ardından duyurduğu, gübre desteğindeki artışa ilişkin düzenleme Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Karar ile birlikte 2020 yılında ilişkin tarımsal desteklerin gübre kalemi, ilk açıklanan rakamın iki katına çıkarıldı. Mazot desteği ise değiştirilmedi. 2020 yılı tarımsal destekleri henüz ödenmedi.

2020 yılı Kasım ayında ilk açıklandığında, buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için dekar başına 8 lira olan gübre desteği 16 liraya çıkarıldı. Diğer tüm ürünlerde 4 lira olan gübre desteği ise 8 liraya yükseltildi. Gübre desteği artışına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak.