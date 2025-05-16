Gübretaş'ta grev kararı alındı: Görüşmeler devam ediyor

Türk-İş'e bağlı Türkiye Petrol, Kimya ve Lastik İşçileri Sendikası (Petrol-İş) ,Gübre Fabrikaları T.A.Ş.'de (Gübretaş) grev kararı aldı.

Gübretaş tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformun'na (KAP) yapılan açıklamada, işveren sendikası KİPLAS ile Petrol-İş Sendikası arasında devam eden toplu iş sözleşmesi kapsamında; Petrol-İş Sendikası tarafından 3 Temmuz 2025 tarihinden itibaren başlamak üzere grev uygulanmasına karar verildiği belirtildi.

Taraflar arasında görüşmelerin halen sürdüğü belirtilen açıklamada, gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılmaya devam edileceği ifade edildi.

KAP açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimiz adına işveren sendikası KİPLAS Sendikası ile Petrol-İş Sendikası arasında devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri kapsamında; Petrol-İş Sendikası tarafından 16 Mayıs 2025 tarihinde alınan 7293 sayılı karar ile grev kararı ve grev uygulama kararı alınmış olup, 3 Temmuz 2025 tarihinden itibaren başlamak üzere grev uygulanmasına karar verildiği ilan edilmiştir.

Tesislerimizde şu an itibariyle başlamış bir grev uygulaması bulunmamakta olup KİPLAS Sendikası ile Petrol-İş Sendikası arasındaki görüşmeler devam etmektedir.

Gelişme olması halinde kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir."