Gübretaş'tan İran'daki iştiraki Razi hakkında açıklama: Tesisler zarar gördü mü?

Gübre Fabrikaları T.A.Ş (GUBRF), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimle İran’da bulunan iştiraki Razi Petrochemical’in faaliyetlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Şirket, bağlı ortaklığı Razi Petrochemical'in İsrail’in İran’a yönelik saldırılarından etkilenmediğini kaydetti.

Açıklamada Razi Petrochemical'in tesislerinin bölgede yaşanan çatışmalardan herhangi bir zarar görmediğini ve faaliyetlerine devam ettiği belirtildi.

Yapılan açıklamada, “Razi'nin faaliyetlerini sürdürdüğü tesisler, İsrail'in İran'a yönelik saldırıları kapsamında herhangi bir zarar görmemiştir. Tesisler, yerel otoritelerin izinleri ve güvenlik sınırları dahilinde faaliyetlerine devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.

Tedarik zincirini olumsuz etkiler mi?

Şirket, İran’ın yaptırımlar kapsamında yer alması nedeniyle bu ülkeden herhangi bir ürün ya da hammadde temin edilmediğini, dolayısıyla yaşanan gelişmelerin tedarik zincirine herhangi bir olumsuz etkisinin bulunmadığını da kaydetti.

Ayrıca GÜBRETAŞ, Razi’de sahip olduğu yüzde 48,88 oranındaki hisselerin tamamının ihale yöntemiyle satış sürecinin de bölgedeki gelişmelerden etkilenmeden planlandığı şekilde devam ettiğini kaydetti.