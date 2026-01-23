Güçlü ABD verileri ve zayıf dolar petrolü yükseltti

Doların değer kaybetmesi ve küresel piyasalarda risk alma eğiliminin güçlenmesi, petrol fiyatlarını yukarı taşıdı. Bu gelişme, ABD başta olmak üzere çeşitli bölgelerdeki yüksek arz endişelerinin etkisini sınırladı.

Petrol fiyatları, yatırımcıların risk iştahındaki artış ve zayıflayan doların desteğiyle yükseliş gösterdi. Söz konusu tablo, küresel ölçekte süregelen arz fazlasına yönelik kaygıları dengeledi. ABD ekonomisinin üçüncü çeyrekte ilk tahminlerin üzerinde büyüdüğünü ortaya koyan verilerin ardından Brent petrolün varil fiyatı 65 dolara yaklaşırken, Batı Teksas türü ham petrol ise 60 dolar seviyelerinde işlem gördü.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), ABD ve diğer ülkelerde üretim artışına işaret eden veriler doğrultusunda, bu yıl petrol üretiminin talebin belirgin şekilde üzerinde kalacağını ve bunun stoklarda artışa yol açacağını yineledi.

2025'te gerileyen petrol bu yıl toparlanıyor

Perşembe günü yayımlanan makroekonomik veriler, ABD ekonomisinin üçüncü çeyrekte beklenenden daha güçlü bir performans sergilediğini ortaya koydu. Doların değer kaybı ise emtiaları yabancı alıcılar açısından daha cazip hale getirdi.

OPEC+ ve ittifak dışındaki üreticilerin arzı artırmasıyla oluşan küresel arz fazlası endişeleri nedeniyle 2025’te gerileyen ham petrol fiyatları, bu ay sınırlı da olsa toparlanma eğilimi gösterdi.

Öte yandan Akdeniz ve Karadeniz havzasında petrol sevkiyatları yeniden başlarken, ABD’nin müdahalesinin ardından Venezuela petrolü de yeniden küresel piyasalara yöneldi.