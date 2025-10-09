Güçlü çıkışıyla piyasayı salladı! FC 26'dan iki haftada 10 milyon satış

EA Sports'un yeni nesil futbol oyunu FC 26, piyasaya sürülmesinin ardından yalnızca iki hafta gibi kısa bir sürede 10 milyon satış adedine ulaşarak büyük bir başarıya imza attı. Bu performans, şirketin uzun yıllardır özdeşleştiği FIFA markasından ayrılmasına karşın, futbol oyunlarındaki pazarda tartışmasız liderliğini sürdürdüğünü gözler önüne serdi.

Satışlarda PlayStation hakimiyeti

Oyunun satış dağılımına ilişkin çarpıcı veriler Alinea Analytics tarafından açıklandı. Verilere göre, satışların büyük bir çoğunluğu, yaklaşık yüzde 60'ı, PlayStation kullanıcılarından geldi. Bu durum, Sony'nin oyun konsolunun spor türündeki oyunlarda ne denli güçlü bir konuma sahip olduğunu bir kez daha gösterdi. Geriye kalan yüzde 40'lık dilim ise Xbox ve PC platformları arasında paylaşıldı.

NBA 2K26'yı geride bıraktı

FC 26, aynı dönemde piyasaya çıkan güçlü rakibi NBA 2K26'nın satışlarını da açık ara geride bıraktı. NBA 2K26, 6 milyon kopya satarak kendi adına başarılı bir lansman gerçekleştirse de, FC 26 bu rakamın neredeyse iki katına ulaşarak spor oyunları piyasasında açık bir farkla öne geçti. Sektör uzmanları, bu denli büyük bir farkın temelinde futbolun küresel çekiciliği ve EA Sports'a duyulan uzun süreli marka sadakatinin yattığını belirtiyor.

Yeni kimlik kabul gördü

FIFA lisansını kullanmayı bırakarak yoluna tamamen yeni bir isim olan "FC" markasıyla devam eden EA, bu lansmanla birlikte yeni kimliğini oyun topluluğuna başarıyla kabul ettirmiş oldu. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan analistler, FC markasının, "FIFA’sız da güçlü bir kimlik yaratmayı başardığını" ve bu başarının şirket için uzun vadeli istikrarlı bir gelir modeli oluşturma potansiyeli taşıdığını dile getiriyor.