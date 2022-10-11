Güçlü doların emtia düşmanlığı sürüyor

Evrim KÜÇÜK



Avrupa'da yaşanan enerji krizi, bununla birlikte PMI rakamlarındaki düşüş, Uzakdoğu’da ise pandemi ve durgunluk siparişleri baskılıyor. Yılın son çeyreğinde metal ve enerji piyasalarında dolar gücünü hissettirmeye devam edecek. Teknik analizler, ekim-aralık döneminde petrol, bakır, alüminyum, altında daha düşük seviyelerin test edilebileceğini gösteriyor. Yükseliş beklenen ürünler arasında ise başı buğday çekiyor.

Emtia piyasalarında oluşan düşüş eğiliminin sorumlusu olarak gösterilen dolar, Fed’in agresif faiz artışları nedeniyle 20 yılın en yüksek seviyesinde daha da güç kazanma peşinde. Reuters tarafından hazırlanan yılın son çeyreğine ilişkin teknik görünüm raporunda Dolar Endeksi’nin 120.33-121.02 aralığına yükselebileceği belirtiliyor. 121 bölgesi, 2001 yılından bu yana en yüksek seviyeye işaret ediyor. Her iki seviye de önemli bir direnç olarak gösteriliyor ve geri çekilme ya da daha fazla yükselişe yükselişi tetikleyebileceği uyarısı yapılıyor.

Reuters’ın teknik görünümünde Doların bu seviyelere çıkması halinde diğer emtia gruplarında yaşanabilecek fiyat hareketlerine ilişkin şu tahminler yapılıyor:

Brent, 77.56 dolara dönebilir

2020 yılının en düşük seviyesi 15.98 dolardan başlayan yükseliş Mart 2022’de 139.13 dolarda tamamlandı. Yüzde 38.2 geri çekilerek 92 dolar düzeyinde konsolide olan fiyatların yüzde 50 geri çekilme yaparak 77.56 düzeyini test etmesi bekleniyor. Buranın altına inilme ise bir yükseliş trendinin sonlanması anlamına geliyor. Bu gerçekleşirse 57.95-67.75 seviyeleri konuşmaya başlanabilir. Ancak 77.56’nın üzerinde 83.63 dolar önemli bir destek olarak duruyor. Amerikan Petrolü (WTI) için beklenti ise 70.29 dolar destek seviyesine kadar geri çekilme yaşanabileceği şeklinde. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun enerji ve petrol bakanları, günlük petrol üretimini kasım ayından itibaren 2 milyon varil azaltma kararı almıştı. Ancak üretim kesintisi kararına karşın sıkı parasal koşullardan kaynaklanan zayıflayan talep nedeniyle WTI’nın varil fiyatı dün 92 dolara indi. Brent petrolünün varili de haftanın ilk işlem gününde 97 dolardan satıldı.

Metallerin keyfi yerine gelmiyor

Teknik görünüm zayıf olduğu bakır piyasasına bakıldığında Londra Metal Borsası’nda (LME) fiyatların son çeyrekte 7.175 dolar desteğini test edebileceği görülüyor. Bu seviyenin aşağı doğru kırılması fiyatların 6.103 dolara kadar gerilemesine neden olabilir. 2008’in en düşük seviyesi 2.817 dolardan başlayan büyük yükseliş dalgasının 10.173 direncinde tamamlandığına işaret eden teknik analizlere göre 7.175’te daha olduğu gibi destek bulamazsa fiyatın önce 6.955 dolara inebileceği ve sonrasında düşüş trendinin derinleşeceği belirtiliyor. Alüminyum için de zorlu bir son çeyrek kapıda. LME’de 2.347 dolar/ton düzeyinden geçen desteği kırdıktan sonra toparlanma beklentisinin zayıfl adığı alüminyum fiyatların 1.939 dolar desteğini denemesi mümkün. Burada kalamazsa 1.659 dolara kadar düşüşlere şahitlik edeceğimiz uyarısı yapılıyor. Bu arada 2.259 dolar yukarı yönlü hareketlerde direnç seviyesi olarak gösteriliyor. Buranın aşılmasının fiyatları yeniden 2.360-2.562 dolar bandına oturtabileceği tahminleri yapılıyor.

Buğday fiyatı, mısır ve soyadan ters yöne gidebilir

Merkez bankaları ve resesyon gündeminin yanında Rusya’nın tahıl anlaşmasına yönelik yorumları ve ABD kuraklık endişesi fiyatlamalarda etkili oluyor. Rusya’nın kısmi seferberlik ilanı ile birlikte güçlü bir yükseliş izlediğimiz fiyatlarda son dönemde dolar endeksi baskı oluştursa da buğday fiyatlarındaki genel eğilimin yükseliş yönünde olduğu görülüyor. CBOT vadeli işlemlerinde buğdayın kile fiyatının son çeyrekte 9.15 direncini aşması ve 10.46 dolara kadar çıkması bekleniyor. Aşağıda ise 8.57 önemli bir destek ve altına inilmesi halinde 7.25-7.66 dolar seviyelerini gündeme getirebilir. Dünyanın en büyük mısır üreticisi olan ABD’nin üç yıl içinde en düşük mısır mahsulünü hasat etmesi bekleniyor. Kuraklık ayrıca Avrupa'daki hasatlara da zarar verdi ve Güney Amerika'nın yaklaşan ekim sezonunu tehdit ediyor. Yine de güçlü doların etkisiyle fiyatların son çeyrekte temmuz ayının en düşük seviyesi 5.62 dolara inebileceği hesap ediliyor. Ancak 6.94 dolar seviyesinden alınabilecek bir desteğin fiyatları 7.25-7.64 dolar aralığına getirebileceği göz ardı edilmiyor. Soya fasulyesi tarafında da düşüş beklentisi var. Fiyatların 14.01 dolar desteğini elinde tutamaması halinde son çeyrekte beklenti kile başına 12,82 doların test edilmesi. Düşüş eğilimi 11.64 dolara kadar sürebilir.

Altın fiyatları 1.600 doların altına sarkabilir

Ons Altın geçtiğimiz hafta 1.729 ile son üç haftanın en yüksek bölgesine kadar yükseliş kaydetti. Ancak bu bölgeden gelen satışlarla kazançlarının bir kısmını geri vermek zorunda kaldı. Cuma günü beklentilerin üstünde gelen ABD Tarım Dışı İstihdam rakamları sonrası 1.700 bandının gerisine çekilen değerli madende aşağıda 1.685 ve 1.658 seviyeleri ilk destek bölgeleri olarak takip edilebilir. Reuters teknik analizi ise daha derin düşüşlere işaret ediyor. Yılın zirvesi 2.069 dolardan yüzde 38.2’lik geri çekilmenin 1.679 dolardan geçtiği hatırlatılıyor. Buranın altında fiyatların 1.558 dolar desteğini hedefleyebileceği belirtiliyor. Fakat daha önce 1.829 ve 1.679 dolar desteklerinden olduğu gibi 1.558 dolardan da sıçrama yapabileceğine dikkat çekiliyor. Aksi takdirde bir sonraki destek olarak 1.437 doların ortaya çıkabileceği uyarısı yapılıyor.

Palm yağı da düşüş kanalında

Fiyatlarda ton başına 1.331 ringit düzeyinden başlayan yükseliş 3.584’te güçlü bir destek buluyor. Ancak satış baskısının buradan güçleneceği ve fiyatların son çeyrekte 2.723 ringit seviyelerine kadar gerileyeceği tahmin ediliyor. Fiyatların yukarı doğru atak yapması için 3.900 dolar desteğinin üzerinde kalması gerekli. Bunun olması halinde 4.588 ringit seviyesine ulaşılması mümkün. Fiyatlar, mayıs ayında 6.698 ringit ile rekor seviyeye çıkmıştı.

Kahve dalgalı, kakaoda baskı artıyor

Teknik analizler ICE kahve vadelilerinin pound başına 1.97 dolardan aldığı destekle yaşadığı çıkışın 2.36 dolarda tamamlandığına işaret ediyor. Fiyatlar 2.10 dolar desteğini kırmasıyla temmuz ayının en düşük seviyesi 1.9460 dolara kadar geri gitme olasılığı taşıyor. Yükseliş için 2.23 doların üzeri önemli. Eğer fiyatlar 2.2310 doların üzerinde kalırsa boğa eğiliminin ortaya çıkacağı ve fiyatı 2.3625-2.4885 dolar aralığına götürebileceği belirtiliyor. Kakao de görünümün zayıf olduğu ürünlerden. New York’ta fiyatların 2.067 dolar/ton desteğini deneyip, buradan 1.829 dolara kadar geri çekilmesinin mümkün olduğu belirtiliyor. Daha önce 2.206 dolardan başlayan yükselişin zayıf olduğu ve 2.345 dolarla sınırlığı olduğu ifade ediliyor.