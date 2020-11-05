"Güçlü toparlama istihdamı destekliyor"

05 Kasım 2020

Canan SAKARYA

Bakan Albayrak, güçlü toparlanmanın etkisiyle Mayıs-Temmuz döneminde 1 milyon ilave istihdam oluşturulduğunu ve Türkiye’nin bu alanda Avrupa ülkelerinden daha iyi durumda olduğunu kaydetti. AK Parti milletvekillerine kapsamlı bir sunum yapan Albayrak, önceliklerinin ihracat ve üretim olduğunu bildirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ihracat, üretim ve istihdamda gelişmelerin olumlu olduğunu söyledi. AK Parti milletvekilleriyle bakanlık binasında 3 saat süren toplantıda bir araya gelen Berat Albayrak, milletvekillerine kapsamlı bir sunum yaptı. Katılımın yüksek olduğu toplantıda üretim, ihracat, istihdam başta olmak üzere ekonomik göstergelerdeki son durumu değerlendiren Albayrak, pandemi nedeniyle tüm dünyada bir belirsizliğin yaşandığını ve bu durumun ekonomilere olumsuz yansıdığını söyledi.

Edinilen bilgiye göre, milletvekillerinin dolardaki artışı gündeme getirmesi üzerine Bakan Albayrak, şu anda dövizdeki dalgalanmanın dünyada yaşanan belirsizlikten kaynaklandığını ve geçici olduğunu, diğer ülkelerde de benzer bir dalgalanmanın yaşandığını söyledi. Türkiye ekonomisinin bir ok ülkeye göre daha iyi durumda olduğunu ifade eden Albayrak, ekim ayında ihracatın 17.3 milyar dolar ile rekor kırdığını hatırlattı. Albayrak, ekonomideki güçlü toparlanma eğiliminin ekim ayında da sürdüğünü belirterek, 2017 yılı sonundan beri ilk kez tüm sektörlerde istihdam artışı sağlandığını, üretimdeki artışın istihdamı desteklediğini belirtti. Albayrak, istihdamda sıkıntı olmakla birlikte Türkiye’nin Avrupa'dan daha iyi durumda olduğunu kaydetti, Mayıs-Temmuz döneminde 1 milyon istihdam oluşturulduğunu söyledi.

Vekiller hangi konuları gündeme taşıdı?

Milletvekilleri toplantıda seçim bölgelerindeki bazı altyapı projelerini gündeme getirerek, daha fazla ödenek ayrılması talebinde bulundular. Milletvekillerinden 2. el otomobilde fiyat artışına dikkat çekenler oldu. Bunun üzerine Albayrak, pandemi sürecinde bir süre fabrikaların kapalı kaldığını ve üretimin azaldığını ama şimdi normal seyrine döndüğünü belirterek, sorunun çözüleceğini gerekirse ilave tedbirler alınabileceğini söyledi. Bir süredir gündemde olan ilaç ve tıbbi cihaz üreticilerinin alacaklarının ise belli bir ödeme planına bağlanarak çözüleceğini ifade eden Albayrak, yerli aşı konusunda her türlü desteğin verildiğini de belirtti.