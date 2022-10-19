GÜİD Başkanı Güneş: Geriye dönük fiyat farkı faturalarını reddediyoruz

Türk gübre üreticileri, yaşadıkları sorunları ele almak ve çözüm yolu bulmak amacıyla Antalya’da bir araya geldi. Gübre Üreticileri İthalatçıları ve İhracatçıları Derneği (GÜİD) yönetim kurulu üyeleri, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Ali Bahar, Ziraat Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Prof. Dr. Dursun Büyüktaş ve sektör paydaşlarının katılımıyla gerçekleşen toplantıda konuşan GÜİD Başkanı Metin Güneş, son yıllarda dünya genelinde gübre fiyatlarında ciddi bir artış yaşandığını söyledi.

Bu artışın bir çok nedenden kaynaklandığını belirten Güneş, "Salgın dönemi, üretim ve sevkiyat ürünlerindeki yükseliş, doğalgaz krizi ve Rusya ile Ukrayna savaşı gübre fiyatlarını etkiledi. Bugün dünyada gıda arz ve güvenliği açısından en çok üzerinde durulan konuların başında tarım geliyor. Tarım ve gıda dediğimizde bitkisel üretim bu işin en önemli kısmını oluşturuyor. Bitkisel üretimde verim ve kalitenin en önemli ihtiyacı olan gübre fiyatları son 2 yılda ciddi artış gösterdi." diye konuştu.

GTS sorunu

Metin Güneş, Türk gübre üreticilerinin dünya genelindeki krizin yanı sıra son dönemde Gübre Takip Sistemi’nde (GTS) uygulanan geriye dönük fiyat farkı faturaları nedeniyle de zorluk yaşadığını dile getirdi.

GTS yüklenici firmasının bu yıl üreticilerden geriye dönük fiyat farkı talep ettiğini aktaran Güneş, "Fiyat farkı faturalarıyla gelen ek maliyetler, çiftçileri zora sokmakta. Sektör temsilcileri olarak geriye dönük fiyat farkı faturalarını reddediyoruz." dedi.

Güneş, ek maliyetlerin üretim ve sevkiyatı olumsuz etkilenebileceğine işaret ederek, geriye dönük faturaların iptal edilmesi, sistemin yeniden uyarlanması ve aksaklıklarının giderilmesi için sektör paydaşlarıyla istişare edilerek çözüm bulmasını talep ettiklerini kaydetti.